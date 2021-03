eLe frasi per la Festa della Donna belle e divertenti sono davvero tante. La Giornata Internazionale della Donna è sempre più vicina ed è il momento di prepararsi a festeggiare in compagnia di amiche, mamme e sorelle con una serata tutta al femminile. Quali sono le frasi più belle e dolci da condividere o da dedicare alla più cara amica, una mamma o una sorella il giorno 8 marzo? Se a questo non avete ancora pensato e ote in cerca di idee interessanti, siete nel posto giusto: ecco alcune delle frasi più belle e divertenti per la festa delle donne da dedicare alle persone più importanti della vostra vita!

Frasi di auguri originali per la Festa della Donna

La festa delle donne, l’8 marzo, è l’occasione ideale per festeggiarsi e festeggiare le donne della propria vita, come mamme, sorelle, figlie, amiche e chi più ne ha più ne metta! Le frasi per la fidanzata, la mamma o le amiche a cui poter ricorrere sono tante; l’8 marzo, del resto, è l’occasione giusta per ricordare alle donne che non sono sole e che sono amate, soprattutto in questo periodo storico in cui si parla tanto di violenze, discriminazioni e femminicidi.

Scopriamo insieme alcune delle frasi più belle per la Festa delle Donne, per celebrare questa ricorrenza tutta rosa:

Alla nostra superdonna che di questa famiglia è colonna: buon 8 marzo alla migliore nonna!;

Le donne sono splendide creature, raffinate ed eleganti anche quando portano il mondo sulle spalle ma, fra tutte, sei e rimarrai tu la regina del mio cuore che, con i fatti, mi hai dimostrato quanto di bello c’è nell’essere donna. Grazie di tutto e buon 8 marzo!;

Sempre indaffarata a inseguire i tuoi sogni, le tue speranze e i tuoi progetti. Fermati un attimo e ascoltami mentre ti dico: “auguri, donna stupenda!”

Citazioni per la festa della donna

Gli autori celebri che si sono lasciati ispirare dalle donne sono davvero tanti: si tratta di scrittori e poeti di nazionalità ed epoche diverse, che hanno saputo scrivere e dedicare uniche frasi per la Festa della Donna, ideali da utilizzare per i vostri biglietti di auguri da accompagnare, magari, ai classici ramoscelli di mimosa.

Scopriamo alcuni degli aforismi più famosi da poter utilizzare creare frasi per la festa delle donne da inserire in un biglietto di auguri:

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai (Oriana Fallaci);

Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole, il punto G è nelle orecchie; colui che cerca più in basso perde tempo (Isabel Allende);

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti (Luigi Pirandello);

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese (Oscar Wilde);

Lasciamo le donne belle agli uomini senza fantasia (Marcel Proust);

Frasi d’amore per la festa della donna

Per chi è in vena di romanticismo, ci sono frasi romantiche per la Festa delle donne adatte anche a questo. Se state, per esempio, cercando delle parole adatte alla vostra dolce metà, quindi una fidanzata, per questo giorno speciale ecco una dolce e bella dichiarazione d’amore da dedicarle:

Un mondo senza donne è come un albero senza frutti: inutile;

Le donne sono come un fiore: rendono più profumato il mondo;

Alla mia donna regalo una mimosa, profumata e bella e, come lei, deliziosa;

Più passa il tempo e più mi rendo conto che le donne sono esseri migliori. Quando una donna è brava in qualcosa, non ce n’è per nessuno. Tutte le persone più speciali che ho conosciuto sono donne, ma la migliore è quella che ho sposato: buona Festa delle Donne, amore mio!;

Voi siete diverse: siete la combinazione perfetta di tutto ciò che c’è di meglio e di tutto ciò che c’è di peggio al mondo. Amo il tuo mistero, la tua dolcezza, la tua sensualità, il tuo essere femmina e donna. Ti amo, amore mio e gli auguri per la Festa della Donna più speciali sono per te che, tra tutte, sei la donna con cui vorrei per sempre stare!;

Se fosse per me ogni giorno sarebbe l’8 marzo ma solo per una donna, la mia, che ogni giorno mi fa perdere la testa.

Frasi per la Festa della Donna: le più divertenti da dedicare

Ci sono parole adatte a diverse situazioni, oltre che ad ogni tipo di relazione e non mancano le frasi per la Festa delle Donne divertenti da dedicare; del resto, i messaggi di auguri più belli per l’8 marzo sono proprio quelli spiritosi. Scopriamone alcune:

“I cinque minuti di una donna sono come gli anni dei cani: bisogna moltiplicarli per sette! Buona Festa della Donna a voi che siete così meravigliose, da farvi perdonare anche qualche piccolo difetto!”;

La donna è l’angelo della casa… quando nessuno la contraddice!

Buona festa delle donne, essere speciali come le birre: belle a vedersi, buona a gustarsi, e appena ne hai provata una, ne vorresti subito un’altra! Non si può vivere senza di voi!

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerla;

Un mondo senza donne sarebbe come un un barattolo di Nutella…senza Nutella!;

8 marzo: poesie per le donne

Ci sono delle magnifiche poesie perfette per l’8 marzo da poter utilizzare come auguri per la Festa della Donna, ricorrenza da non dimenticare dato il suo significato. Vediamo alcuni degli auguri più belli per le donne, da dire in poesia:

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso / Sei un granello di colpa / Anche agli occhi di Dio / Malgrado le tue sante guerre per l’emancipazione / Spaccarono la tua bellezza / E rimane uno scheletro d’amore / Che, però, grida ancora vendetta / E soltanto tu riesci / Ancora a piangere / Poi, ti volgi e vedi ancora i tuoi figli / Poi ti volti e non sai ancora dire / E taci meravigliata / E, allora, diventi grande come la terra / E innalzi il tuo canto d’amore (A Tutte Le Donne di Alda Merini);

Sei la donna che passa / Come una foglia / E lasci agli alberi / Un fuoco d’autunno (Donna di Giuseppe Ungaretti);

Una montagna di luce gialla / Una torre fiorita / Spuntò sulla strada e tutto / Si riempì di profumo / Era una mimosa (Primavera di Pablo Neruda);

Sorridi, donna / Sorridi sempre alla vita / Anche se lei non ti sorride / Sorridi agli amori finiti / Sorridi ai tuoi dolori / Sorridi comunque / Il tuo sorriso sarà / Luce per il tuo cammino / Faro per naviganti sperduti / Il tuo sorriso sarà / Un bacio di mamma / Un battito d’ali / Un raggio di sole per tutti (Sorridi, Donna di Alda Merini).

Frasi sulle donne per l’8 marzo

Uno dei modi migliori per festeggiare è quello di donare dei biglietti con delle frasi di auguri per la Festa della Donna: più dei fiori, infatti, sono i pensieri e le parole che possono scaldare il cuore di una donna l’8 marzo. Scopriamo alcune frasi per la Festa della Donna più indicati per tutte le donne:

Auguri a noi donne che ci prendiamo sempre cura di tutti; a noi che sappiamo cosa significa soffrire, ma non ci lamentiamo. Auguri a chi ha la fortuna di avere un principe al proprio fianco e a chi, invece, crede di non averne bisogno. Ogni donna è speciale, buon 8 marzo a tutte!;

Le donne, oggi, rivendicano giustizia: dietro ogni mimosa devono esserci anche comprensione, rispetto e amore. Solo così avrà un senso la data dell’8 marzo;

Ogni donna è speciale, ogni donna è diversa. Fragile, forte, sicura o depressa: l’unico rimedio al problema di ogni donna è l’amore sincero di chi sa apprezzare pregi e difetti di queste splendide creature;

La donna è un fiore e, come tale, va trattato, sia che nasca con le spine sia che abbia bisogno di protezione e attenzione. Sta all’uomo comprendere quale fiore voler avere al suo fianco. Auguri a chi ha reso il mondo più bello e colorato!

Frasi per la Festa della Donna per mamme e sorelle

Tra le donne più importanti della propria vita, ci sono mamme e sorelle. Perché, quindi, non dedicare loro delle belle frasi per la Festa delle Donne? Gli auguri per l’8 marzo sono sempre apprezzati, perché in grado di rendere la Giornata della Donna speciale. Scopriamo alcune delle frasi per l’8 marzo più belle da dedicare a mamme e sorelle:

Io e te, due disastri della natura. Se ‘chi dice donna dice danno’, noi siamo due danni combinati… Praticamente una tragedia! Ma non rinuncerei mai ad averti al mio fianco! Buona festa della donna;

Tanti auguri a una donna che sa ridere in mezzo alle lacrime, rialzarsi anche se la caduta ha fatto male e che è meravigliosa 365 giorni l’anno!

Buona festa, mamma e, oggi, sentiti più Cenerentola: fatti cambiare la vita da un bel paio di scarpe nuove!;

Cara sorella, visto che San Valentino è passato e siamo rimaste illese, oggi festeggiamo come si deve la nostra festa in onore di San Mbriacamo!;

Sorella, sei la solita ingorda: vuoi sempre festeggiare, ma non ti bastava una festa il 6 gennaio!;

Mamma, a te va questa mimosa, in compagnia di una profumata rosa! Perché sei tu la più vanitosa, bella e strepitosa e, oggi, più radiosa!;

Per rendere ancora più speciali le frasi per la Festa delle donne, personalizzatele aggiungendo il nome della persona a cui le dedicherete o aggiungendo dei brevi auguri come “buon 8 marzo” o “buona festa della donna”. Pronti a preparare dei bellissimi biglietti di auguri per la Giornata Internazionale della Donna?