Make up per la festa della donna: idee da non perdere

Il make up per la Festa della donna deve essere speciale, senza se e senza ma, per questa serata dunque vi vogliamo proporre delle bellissime idee per un trucco di tendenza che vanno dalla tonalità dell’oro, fino allo stile romantico, passando per quello pop. Il trucco da giorno potrà essere realizzato giocando con le diverse tonalità del rosa, un make up nude, super delicato per un risultato elegante e raffinato.

Per la serata dell’ 8 Marzo invece vi consigliamo di osare realizzando un make up luminoso che non passi inosservato. Preparatevi per una serata all’insegna del divertimento, che siate in casa o in giro con le amiche vi proponiamo il trucco perfetto. E voi sapete già cosa fare per la festa della donna?

Make up romantico da giorno

Per la festa della donna non avrete che l’imbarazzo della scelta e potrete decidere tra tantissimi make up diversi. La prima cosa da fare sarà proprio decidere il vostro outfit e l’acconciatura perfetta per l’8 Marzo, successivamente partendo dal look potrete costruire il trucco.

Per un trucco romantico non dimenticate delle tonalità naturali sugli occhi, degli ombretti delicati dalle tonalità calde, magari abbinati ad un rossetto rosa fragola, davvero perfetto per il periodo. Per un look pop invece, via libera ai colori. In questo caso potrete puntare sulla bocca, magari con un rosa candy, davvero molto di moda in questo periodo, abbinando sugli occhi degli ombretti dai colori pastello, per un risultato che stupirà tutte le amiche!

Make up luminoso da sera

Per questa sera la parola d’ordine sarà risplendere. Con le temperature che si fanno più miti poi cresce anche la voglia d’estate: il colore oro allora diventa davvero perfetto per dare un tocco esotico alla vostra carnagione e lo potrete usare anche come illuminante!

Ora è arrivato il momento di osare! Applicatelo sulle tempie, senza esagerare e sul decolletè…vedrete che non passerete certo inosservate! Per un finish luminoso al vostro make up marrone o nero, sfumate il solito ombretto con uno dorato. Vedrete che il vostro sguardo sarà davvero illuminato e brillante come non mai.