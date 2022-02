Festa della donna, come festeggiare l'8 marzo (anche comodamente a casa)

La Festa della donna è alle porte, ma come festeggiare l’8 marzo, la giornata in onore delle lotte femminili per i propri diritti? L’importante ricorrenza non serve solo a riflettere, ma anche a trascorrere qualche ora con le nostre amiche più care. Prese come siamo dal lavoro e dalla famiglia, spesso non abbiamo il tempo necessario da dedicare alle donne della nostra vita comprese le mamme, sorelle, zie, nonne. Come investire al meglio il tempo di questo importantissimo giorno? Ecco alcune idee su cosa fare (anche comodamente a casa!

Festa della donna: come festeggiare l’8 marzo

Ci sono tanti modi per festeggiare l’8 marzo, dal trascorrere una serata in compagnia a casa alla serata fuori con le amiche. Certo è che la pandemia ha cambiato le nostre abitudini e le possibilità di uscire, soprattutto in gruppo, si sono ridotte ai minimi termini. Ma non c’è da disperare: ecco come possiamo festeggiare con le donne della nostra vita anche stando comodamente a casa!

Tutti i modi per non arrivare impreparate all’8 marzo!

Festa della donna a casa: cena con le amiche

Il modo più di moda (vista l’emergenza Covid) per festeggiare al meglio la Festa della donna è stare a casa con le amiche! Potete pensare di organizzare una bella cenetta con un menu sfizioso ideato appositamente per la Festa della donna, oppure un take away se non avete voglia di stare davanti ai fornelli, ma sarebbe carino che ognuna portasse qualcosa di preparato con le proprie mani.

Il giallo a tavola non deve mancare, colore per eccellenza dell’8 marzo. E dopo cena? Potete guardare qualche serie su Netflix o magari fare semplicemente due chiacchiere con una bella colonna sonora. L’importante è rilassarsi con chi vi fa stare bene. E le amiche servono anche a questo!

Festa della donna a casa: pigiama party con le amiche

Per la Festa della donna avete mai pensato a un pigiama party? Il calore del camino, un drink in compagnia, le coccole di un bel pigiama e le confidenze tra amiche di notte, prima di dormire, sono un modo alternativo e divertente per trascorrere insieme questa ricorrenza! Sicuramente un’esperienza che amerete ripetere anche oltre l’8 marzo.

Festa della donna a casa: pizza e film con le donne della famiglia

La Festa della donna non è soltanto per le amiche. Avete mai pensato di organizzare una pizza e un bel film (qui tutti i titoli imperdibili tra cui scegliere!) da gustare in compagnia delle donne della famiglia? E allora via, sbizzarritevi in una serata tutta al femminile con le vostre mamme, sorelle, cognate e suocere, sarà un modo per ritrovarsi tutte insieme davanti a un ghiotto boccone e alla tv!

Festa della donna a casa: maratona Sex and The City

Per le amanti della serie, immancabile questo suggerimento tra le cose da fare per la Festa della donna: maratona Sex and The City! Quale miglior titolo per festeggiare il mondo al femminile, in compagnia delle nostre star preferite e delle trame che hanno fatto impazzire tutte?

Festa della donna a casa: serata puzzle e giochi di società

Diciamocelo chiaramente: a nessuno è mai venuto in mente di giocare a Monopoly o a Trivial Pursuit per la Festa della donna. E noi siamo qui per questo! Viste le restrizioni per la pandemia, quale miglior modo alternativo di trascorrere del tempo con le amiche di un coinvolgente gioco di società? Il nostro consiglio? Puntate anzitutto sui puzzle, vi terranno lontane dal telefono il tempo che basta per assaporare i momenti deliziosi e divertenti in compagnia!

Festa della donna al cinema

Trascorrere la Festa della donna al cinema davanti a un buon film (meglio se uno dei titoli diretti dalle donne, per restare in tema) è un’altra buona idea per vivere una serata perfetta in occasione dell’8 marzo. Organizzatevi con le amiche e scegliete cosa guardare, sarà un modo diverso dal solito per stare in compagnia di chi vi sta a cuore…

Festa della donna al ristorante

Per le più pigre, le donne che non vogliono assolutamente mettersi ai fornelli proprio l’8 marzo, un bel ristorante (non abbiate paura di ingrassare!) è quello che serve. Sceglietelo con cura, tenendo conto dei gusti di tutte le amiche presenti, e ricordate di portare con voi una bella mimosa per omaggiarle! Sarà un momento tutto rosa e giallo a tavola…



Festa della donna in una Spa

Se avete bisogno di scaricare un po’ la tensione e rimettervi in sesto, una bella giornata alla Spa con le amiche è quello che fa per voi. Perfetta soluzione beauty and relax per l’8 marzo, sarà un modo fantastico di celebrare il mondo femminile tra massaggi, risate, una buona sauna o l’idromassaggio e tutti i trattamenti bellezza che avete sempre rinviato!

Festa della donna… estrema

Se non sapete cosa farne di una giornata in totale relax, se la vostra vita è sempre in movimento e siete sempre alla ricerca di una botta di adrenalina, l’alternativa per una Festa della donna memorabile è ad alto tasso di energia: mai pensato a uno sport estremo o a una bella arrampicata? Scatenate la vostra fantasia e la vostra voglia di fare qualcosa di veramente diverso dall’ordinario insieme alle amiche del cuore, ne vale la pena!



Festa della donna in viaggio

Se potete permettervi di prendere qualche giorno di ferie dal lavoro, allora sappiate che non avete che l’imbarazzo della scelta per organizzare, anche last minute, un bel viaggio a marzo in compagnia delle amiche! Anche in questo caso avete davanti a voi la possibilità di scegliere la meta con chi vi sta a cuore, oppure fare una bella sorpresa organizzando tutto dalla A alla Z. Avete visto quante possibilità? E voi cosa farete nel giorno della Festa della donna? Festeggerete a suon di cocktail mimosa con le amiche o farete qualcosa di diverso?