Single di tutto il mondo, uniamoci! Questa è la giornata perfetta per staccare la spina e rilassarci creando un piccolo angolo di paradiso nel bagno di casa nostra. Oggi spegniamo il telefono e il computer, poi scegliamo la musica giusta o degli audio ASMR perfetti per il relax.

Ecco quali sono le cose essenziali da fare oggi per ritrovare noi stesse e abbandonarci al benessere di una spa casalinga (in attesa magari di poter usufruire del bonus terme!).

Avvolgiamoci nella luce soffusa delle candele

Il primo passo è sicuramente spegnere le luci e accendere tante candele (meglio ancora se profumate) disseminate a ogni angolo del bagno. Si creerà un’atmosfera soffusa, perfetta per conciliare il sonno e diffondere tranquillità.

Bombe da bagno: profumi e colori del benessere

Se abbiamo la fortuna di avere una vasca da bagno, riempiamola di acqua calda e immergiamoci insieme a questa bomba profumatissima, un infuso di lavanda e camomilla che uniranno un’azione soporifera al benessere della pelle.

Idratiamo la pelle con una maschera viso delicata

Con soli 15 minuti torneremo a splendere con una maschera viso detox che rimpolpa, idrata, leviga e ci fa sentire coccolate come se fossimo davvero alla spa!

Un massaggio per finire in bellezza

Passiamolo sulla testa e sul collo per scacciare le tensioni accumulate, sulle braccia e sulle gambe per riattivare la circolazione. Per concludere la nostra mini-giornata come se fossimo alla spa cosa c’è di meglio di un massaggiatore elettrico?

E se ho la doccia? Piccoli segreti per un relax perfetto

Se abbiamo la doccia nessun problema: è possibile ricreare una piccola spa anche in questo caso. Basta aggiungere un soffione per la doccia che cambia colore per avvolgerci nella cromoterapia, qualche goccia di olio essenziale profumatissimo sul piatto doccia…et voilà, il gioco è fatto!

Per chi vuole aggiungere un tocco piccante

Prenderci cura di noi stesse e del nostro benessere vuol dire anche conoscere il nostro corpo. Lasciamoci andare al piacere, magari con l’aiuto di un vibratore rabbit waterproof, perché niente è più rilassante di un orgasmo!