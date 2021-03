1 di 4

Foto Pexels | Emma Bauso

Il menu per la festa della donna deve essere sfizioso e allegro, adatto ad una cena tra amiche che vogliono festeggiare. Per quest’anno andare al ristorante sarà impossibile, quindi una serata a casa è l’ideale per festeggiare l’8 marzo con le amiche più strette. Un ottimo modo per passare del tempo in totale tranquillità, chiacchierare e divertirsi fino a tardi. Ovviamente, il perfetto menu per la festa delle donne deve essere gustoso e adatto a chiunque, con le ricette che vi proponiamo in quest’articolo farete sicuramente bella figura. L’8 marzo è la giornata in cui tutto il mondo festeggia la figura femminile e il fiore che rappresenta questa ricorrenza è la mimosa: le ricette per la festa della donna che abbiamo scelto hanno come filo conduttore il colore giallo e richiamano proprio i pallini colorati del fiore mimosa. Vediamo quindi, dall’aperitivo al dolce, un delizioso menu per festeggiare con allegria un giorno così importante per tutte le donne del mondo.