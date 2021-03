1 di 4

Foto Unsplash | Caitlyn de Wild

Per celebrare la Festa della Donna, i dolci sono un’ottima idea che metterà tutti d’accordo. Per questa ricorrenza potete dare spazio alla creatività e preparare dei dessert belli da vedere e buoni da mangiare. Oltre ai classici dolci come la torta mimosa, che ricrea il tipico fiore di questa ricorrenza, potete preparate altri dessert e personalizzarli per l’occasione. Spazio quindi all’utilizzo di pasta di zucchero, glasse e fiorellini colorati. Potete anche utilizzare delle tortiere a forma di cuore oppure ricreare l’effetto della mimosa ricoprendo la superficie dei vostri dolci con dei cubetti di pan di Spagna. Le ricette dolci per la Festa della Donna che potete realizzare sono davvero tantissime e tutte deliziose. Pronti? Sfogliamo insieme il ricettario dei dessert!