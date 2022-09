Canzoni di Natale in inglese: la top 10 delle più belle di sempre

State cercando le canzoni di Natale in inglese più belle e tradizionali per poter far divertire i vostri bambini a impararle e canticchiarle?

In questo articolo abbiamo realizzato una lista delle 10 canzoni più conosciute e tradizionali, perfette per creare un’atmosfera natalizia avvolgente e gioiosa.

Le canzoni in inglese possono essere un ottimo modo per i bambini per muovere i primi passi verso una nuova lingua, così come le filastrocche di Natale da imparare allenano la memoria. Se poi i brani in questione sono anche natalizi allora il gioco è fatto!

Il Natale si avvicina e si inizia già a cercare nuove idee per addobbare l’albero di Natale, a pensare ai giochi da fare in famiglia durante le feste e ai film natalizi più belli da vedere.

Il Natale si sa, è un’occasione per stare in famiglia e divertirsi con i propri cari. E cosa c’è di più divertente della musica?! Ecco perchè abbiamo creato una lista delle canzoni di Natale in inglese adatte a bambini ed adulti.

Jingle Bells: un classico per le feste natalizie

Foto di Shutterstock | New Africa

Probabilmente tra le più conosciute in assoluto tra le canzoni di Natale, “Jingle bells” è un brano semplice ma di grande effetto.

I bambini di solito apprendono subito questa canzone, anche se non riescono a pronunciare bene tutte le parole, la cantano senza tregua durante tutto il periodo delle feste.

Probabilmente perché il ritmo festoso è talmente coinvolgente che non si può far a meno di canticchiarla.

We wish you a merry Christmas: la canzone degli auguri natalizi per eccellenza

“We wish you a merry Christmas” è un canto tradizionale che augura a coloro che lo ascoltano un sereno e gioioso Natale ed un felice anno nuovo.

Tra le canzoni di Natale in italiano, possiamo ritrovare questa stessa canzone tradotta dall’inglese con il nome “Auguri di Buon Natale”.

Silent night: per un’atmosfera magica

Foto di Shutterstock | 1000 Words

Si tratta di una canzone con una musicalità molto dolce, nata in Austria e diventata talmente famosa da essere tradotta in molte lingue come appunto l’inglese, italiano e spagnolo.

È stata inoltre dichiarata patrimonio culturale dell’UNESCO. La canzone tratta un messaggio di pace e fratellanza sopratutto in un periodo magico come il Natale.

Santa Claus is coming to town: la canzone di Natale in onore di Babbo Natale

Un pò più movimentata invece, la canzone di Natale in inglese “Santa Claus is coming to town”, che si riferisce al tradizionale arrivo di Babbo Natale a consegnare doni nelle città.

Babbo Natale con le sue renne, è il simbolo per eccellenza del Natale dei bambini, che attendono ansiosi il suo arrivo preparando latte e biscotti per ringraziarlo dei regali.

Jingle bell rock: la canzone inglese dal ritmo rock’n roll

Foto di Shutterstock | Milles Studio

Dai canti tradizionali passiamo ad un pò di buon rock’n roll con “Jingle Bell rock”. Un brano dal ritmo swing che farà ballare grandi e piccini.

Si tratta di una canzone di Natale in inglese che è entrata a far parte anche della nostra tradizione e per questo possiamo considerarla una delle più belle per le feste natalizie da ascoltare.

Oh Christmas tree: la canzone in inglese dell’albero di Natale

L’albero di Natale è il protagonista di questa simpatica canzone natalizia inglese. Nel brano l’albero di Natale è il simbolo della festa con tutti i suoi addobbi natalizi.

Perfetta per i bambini che vorranno impararla a memoria e poi magari cantarla davanti ai parenti durante il pranzo di Natale.

Le parole sono piuttosto semplici e facili da memorizzare. Sarà un bell’esercizio per imparare la lingua.

Frosty the snowman: il pupazzo di neve protagonista di questo brano

Foto di Unsplash | Felix Berger

Con la neve che cade fuori ovviamente non si può rinunciare ad un pupazzo di neve. I bambini amano giocare a palle di neve e fare i pupazzi di neve.

Infatti il protagonista di questa canzoni di Natale in inglese è un simpatico pupazzo di nome Frosty, che ha addirittura ispirato un cartone animato Natalizio per bambini.

Let is snow! Let is Snow! Let is snow!: il brano sulla neve che cade a Natale

Quando si parla di Natale, tra le prime cose che vengono in mente c’è la neve. Certo non tutti siamo così fortunati da vedere la neve che cade a Natale ma comunque l’immagine di un Natale innevato fa sempre un certo effetto.

Nella canzone di Natale inglese, si ricrea la magica atmosfera natalizia con la neve che si vede scendere dalla finestra mentre si è al calduccio in casa a festeggiare.

Joy to the world: un canto natalizio davvero tradizionale

Foto di Shutterstock | Derek Hatfield

Questo canto natalizio è molto popolare in America ed è spesso presente nella lista dei Christmas carols da eseguire durante i cori di Natale in strada.

Sebbene nel testo si parli non della nascita di Gesù ma della sua venuta finale, “Joy to the world” rimane tra le canzoni di Natale più belle di sempre.

Have yourself a merry little Christmas: un brano gioioso e di festa

“Have yourself a merry little Christmas” è un brano che invita a trascorrere il periodo di Natale circondati dall’amore dei propri cari, col cuore pieno di gioia ed esorta a tenere lontani problemi e preoccupazioni.

Davvero un messaggio pieno d’amore quello contenuto in questa canzone natalizia che negli anni è stata incisa da grandi nomi come Judy Garland e successivamente Frank Sinatra.