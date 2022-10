Canzoni di Natale: le più belle e famose del mondo

Quali sono le canzoni di Natale più belle e famose del mondo? Le feste natalizie si avvicinano e il countdown è ormai partito: via libera, quindi, alle decorazioni natalizie fai da te e addobbi per la casa, alle luci, alla scelta dei regali, ai profumi e all’atmosfera natalizia che permea tutto di magia.

Un elemento che non deve mai mancare durante questo periodo dell’anno – in special modo, durante i giorni di festa – sono le canzoni di Natale: la musica, si sa, riesce a rievocare emozioni e ricordi e a imprimerne di nuovi nella memoria ed è, senza alcun dubbio, qualcosa che non deve mancare in queste occasioni.

Com’è risaputo, sono davvero moltissime le canzoni di Natale degne di nota – più o meno famose – e tutte meritano di essere ascoltate almeno una volta. Scopriamone alcune.

Canzoni di Natale classiche: quelle più conosciute della tradizione

Foto di Shutterstock | Pixel-Shot

Se avete deciso di organizzare una festa di Natale a casa, sarebbe un’idea eccellente quella di riunirsi insieme, magari davanti al camino per cantare insieme una delle canzoni di Natale classiche che hanno fatto la tradizione natalizia.

Si tratta di un ottimo modo per passare del tempo insieme divertendosi ad intonare brani famosi come ad esempio Silent Night – Astro Del Ciel in italiano e Stille Nacht in originale – è uno dei canti natalizi più famosi ed è di origine austriaca.

Le parole furono scritte dal reverendo Joseph Mohr nel 1816; mentre, la musica fu opera di Franz Xaver Gruber, nella vigilia di Natale del 1818. Il brano è stato interpretato numerose volte da moltissimi artisti, come Sarah McLachlan di cui vi proponiamo la versione.

Oppure, tra le canzoni di Natale classiche di certo non possiamo assolutamente tralasciare Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful) è una delle canzoni più famose di sempre: si tratta di un canto natalizio in latino e inglese, di cui non si conosce con certezza la paternità.

Si tratta di un brano dalla melodia dolce e meravigliosa e qui vogliamo proporvi la versione della canzone di Natale eseguita da Frank Sinatra.

Canzoni di Natale italiane: le più belle di sempre

Foto di Shutterstock | Alliance Images

Le canzoni di Natale in italiano, sono bellissime e l’ideali per ricreare l’atmosfera magica che il Natale porta con sé.

Perfette per essere ascoltate, cantate in coro o perché no, ballate, le canzoni di Natale italiane rendono le feste in famiglia uniche, divertenti e scoppiettanti.

Tra le più famose canzoni natalizie in italiano, di certo ricordate “A Natale Puoi“, che si trattava di un jingle di una famosa pubblicità natalizia, diventata talmente conosciuta che è stata poi trasformata in un vero e proprio brano di Natale.

Oppure come non canticchiare “Bianco Natale“ magari durante la cena della Vigilia di Natale insieme ad amici e parenti! Di seguito vi proponiamo la versione realizzata dai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Tradotto dalla canzone inglese “White Christmas” questo brano famosissimo racconta della neve che scende soffice ed incornicia l’atmosfera natalizia con il suo candore.

Canzoni di Natale straniere: perfette per rendere magica l’atmosfera

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Oppure per movimentare un pò il giorno di Natale, potreste scegliere una delle canzoni di Natale in inglese rock’n roll come ad esempio “Rocking Around the Christmas tree” e scatenarsi a ritmo di musica.

Questa canzone di Natale americana ha un ritmo travolgente, ed è perfetta per far festa con gli amici. Scritta da Johnny Marks nel 1958 e interpretato dalla fantastica voce Brenda Lee.

Presente anche in alcuni dei film di Natale più belli, come l’immancabile Mamma ho perso l’aereo.

Oppure come non conoscere una delle canzoni di Natale in inglese più belle di sempre che descrive il Natale come uno dei periodi più belli dell’anno in assoluto.

Stiamo parlando di “It’s the most wonderful time of the year”, brano di Andy Williams che celebra l’atmosfera natalizia, tutte le decorazioni e le squisitezze che questo periodo porta con se.

Ovviamente di canzoni straniere famose e bellissime sul Natale ne esistono davvero moltissime come “Have Yourself a Merry Little Christmas” incisa per la prima volta da Judy Garland, “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” scritta da Robert Meredith Willson nel 1951 e interpretata ultimamente anche da Michel Bublé ed infine la scoppiettante “Jingle Bell Rock” cantata da Bobby Helms.

Canzoni di Natale per i bambini: per far divertire anche i più piccoli

Foto di Shutterstock | Pixel-Shot

Arriviamo dunque alla sezione dedicata ai più piccoli. Le canzoni di Natale per i bambini sono semplici e perfette per essere imparate dai piccini di casa in occasione delle feste natalizie o perché no, per fare da colonna sonora mentre sono intenti nel realizzare dei bellissimi lavoretti di Natale fai da te.

Dalle canzoni di Natale per bambini in inglese a quelle in italiano, fino ad arrivare alle filastrocche musicali, sono davvero moltissime quelle che i piccoli potranno divertirsi a canticchiare o a ballare.

Ne è un esempio la canzone “Din Don Dan” la versione italiana della famosa “Jingle Bells” con le campanelle in sottofondo e le sue parole semplici da memorizzare piacerà anche ai bimbi più piccoli.

Vi proponiamo un video della canzone coordinato da bellissimi cartoni animati di Natale che i bimbi potranno fermarsi a guardare.

Oppure come non considerare la bellissima “We wish you a Merry Christmas”. Potrebbe essere un ottima opportunità per i bambini, anche quelli piccoli di approcciare con l’inglese e muovere i primi passi verso una lingua straniera.

Insomma durante il periodo natalizio avrete tutto il tempo per godervi della buona musica, perciò non vi resta che scegliere i brani natalizi più famosi che vorrete come colonna sonora delle vostre feste!