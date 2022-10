Primi piatti per Natale: ricette facili (e super particolari)

Foto Envato | wanaktek

Stanche di portare in tavola sempre i soliti primi piatti natalizi? Ecco allora una raccolta di ricette sfiziose che potrete offrire ai vostri ospiti. Sono tutte facili da realizzare ma, soprattutto, sono delle idee super particolari.

Le scelte sono davvero tantissime e potete personalizzarle sostituendo o aggiungendo qualche ingrediente. Scopriamo come realizzare queste ricette sfiziose (assieme a tutti i consigli per farlo al meglio).

Risotto con radicchio e trota salmonata

Tra i primi piatti di Natale più particolari, ecco il risotto con radicchio e trota salmonata! Per prepararlo, basta tagliare il radicchio a striscioline, saltarlo in un’ampia padella con olio e aglio, aggiungere riso e cuocerlo.

Il segreto per un risotto impareggiabile è quello di aggiungere del brodo vegetale mano a mano che il riso si asciuga durante la cottura.

Aggiungete infine qualche fettina di trota salmonata, precedentemente saltata in padella, e mantecate con del burro e un po’ di formaggio.

Decorate il piatto con il pesce rimasto. Ecco la ricetta per questo meraviglioso risotto di Natale degno di nota.

Ravioli alla menta

Questo è un primo piatto per Natale davvero alternativo. I ravioli alla menta combinano insieme dei sapori e degli aromi molto particolari.

Create la pasta per fare i ravioli unendo acqua, farina e uova; spianatela con l’aiuto di un mattarello e tagliate in quadrati di uguale grandezza.

Ora preparate il ripieno realizzato con uova, patate lesse, menta e zafferano, e ponetelo al centro di ogni quadrato, cercando di usarne sempre la stessa quantità.

Bollite i ravioli in abbondante acqua salata e poi mantecateli nel burro fuso. Servite ben caldi. Vi consigliamo di non utilizzare parmigiano, poiché coprirebbe i sapori particolari del ripieno.

Pasta al salmone

La pasta al salmone è un tipico primo piatto per il pranzo di Natale. La realizzazione è molto semplice e ne andranno matti sia i grandi che i bambini.

Iniziate cuocendo bene il salmone tagliato a pezzettini in una padella antiaderente insieme allo scalogno; nel frattempo bollite la pasta in una pentola con abbondante acqua salata.

Una volta cotta, mantecatela insieme al salmone nella stessa padella usata per cuocerlo, in modo da fondere per bene i sapori; ora, per un gusto più deciso, aggiungete qualche spezia come pepe.

Se preferite, potete anche aggiungere un po’ di panna al salmone, per un sapore ancora più marcato. Questa ricetta è adatta all’utilizzo di vari tipi di pasta.

Pasta con i gamberoni

La pasta con i gamberoni è un primo piatto natalizio gustosissimo e davvero semplice da realizzare. Tuttavia, con un gusto raffinato e con la giusta presentazione può essere anche molto chic.

Cuocete aglio, olio e peperoncino in un’ampia padella; aggiungete poi le code di gambero e il timo e fate cuocere bene, ma senza esagerare perché i gamberi potrebbero ridursi troppo.

Bollite la pasta e mantecatela con il condimento. Servite con code di gambero saltato per decorazione. Il tocco in più? Una spruzzata di pepe e limone.

Tortellini alla bolognese

Tra i primi di Natale, non si possono non nominare i tortellini alla bolognese!

Per prima cosa, realizzate la pasta amalgamando farina, sale e uova; una volta pronta, realizzate un panetto, copritelo con della carta trasparente e fatelo riposare in frigo per circa mezz’ora.

Ora è il momento del ripieno a base di prosciutto crudo, mortadella e lombo di maiale, realizzato frullando tutti gli ingredienti in un mixer. Stendete la pasta con un mattarello, tagliatela in quadrati della stessa grandezza e riempiteli con il ripieno.

Questi tortellini vanno mangiati in brodo, facendoli cuocere per circa 4 minuti.

Risotto alle vongole e frutti di mare

Portate il mare in tavola con la ricetta del risotto alle vongole! Questo primo piatto dal sapore intenso vi inebrierà, e se volete velocizzarvi procuratevi i frutti di mare surgelati così da evitare il passaggio della pulitura.

Riponeteli in una casseruola, fate soffriggere aglio e prezzemolo e sfumate con un po’ di vino bianco.

Lasciate leggermente raffreddare, poi procedete a prelevare il composto dal loro guscio e mettetelo da parte. Passate alla preparazione del sugo: lavate i pomodorini, tagliateli a metà e soffriggeteli in padella.

Aggiungete l’acqua filtrata delle vongole per cuocere il riso. A fine cottura, aggiungete anche i frutti di mare, fate saltare ancora per un paio di minuti et voilà!

Il risotto con le vongole è pronto! In poco avrete realizzato uno dei primi piatti di Natale più apprezzati di tutti.

Crêpes al salmone

Non è davvero Natale senza le crepes al salmone. Queste crespelle al pesce sono uno dei primi piatti natalizi più originali, ma di sicuro effetto. Oltre ad essere buone permette di anticiparsi con i tempi perché possono essere preparate in anticipo. Basteranno una padella e due cucchiai di olio per soffriggere sedano, carote e cipollotto tritati.

Incorporate panna, besciamella e parmigiano, mescolate molto bene e lasciate raffreddare. Passate alla preparazione delle crêpes e come ripieno inserite una fettina di salmone affumicato e un cucchiaio di verdura.

Arrotolate, decorate con l’erba cipollina e avete terminato la ricetta delle crêpes al salmone!

Ravioli con salsa all’arancia

Un primo piatto perfetto per festeggiare un’occasione particolare. Sono i ravioli con salsa all’arancia, come primo per Natale è davvero ineguagliabile!

Con la farina, 2 uova ed un pizzico di sale, preparate la pasta e lavoratela fino a ottenere un impasto liscio e sodo. Formate un panetto, avvolgetelo in un telo da cucina e lasciatelo riposare coperto.

Nel frattempo, occupatevi del ripieno: lavorate la ricotta per renderla cremosa, aggiungete grana e noce moscata. Riprendete il vostro panetto e, aiutandovi con il mattarello, create una sfoglia liscia e sottile da dividere in strisce.

Adagiate un cucchiaio di ripieno all’inizio di ogni striscia e, ricoprendolo con l’altra metà, create i vostri ravioli che andranno poi fatti cuocere in acqua bollente. E la salsa? Succo di arancia, fecola, burro, sale e pepe andranno mescolati in un pentolino messo sul fuoco.

Mezzi paccheri con tonno fresco e pomodorini

Come resistere alla ricetta dei mezzi paccheri con tonno fresco e pomodorini? Questo piatto ha radici sicule, ma incanta i palati di tutto lo stivale.

In padella versate l’olio, lo spicchio d’aglio intero e i capperi. Lasciate insaporire, lavate e tagliate i pomodorini, aggiungeteli in padella insieme al tonno e procedete con la cottura per un paio di minuti.

Preparate i paccheri e, una volta al dente, uniteli al condimento facendo amalgamare il tutto. Ecco pronto uno dei primi piatti di Natale più buoni di sempre!