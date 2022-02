Menu di Carnevale, le ricette migliori per una festa super

Foto Shutterstock | Maria Uspenskaya

Per il menu di Carnevale vi proponiamo tante ricette semplici e gustose che serviranno a rendere ancora più magica l’atmosfera di una festa in maschera. Con i nostri preziosi consigli passerete una serata in compagnia davvero indimenticabile. Bisogna decidere prima di tutto se la festa è destinata agli adulti oppure se è una festa di Carnevale per bambini. In entrambi i casi vi daremo dei suggerimenti utili per realizzare un party di Carnevale perfetto.

A voi non resta che scegliere le ricette classiche e tradizionali del periodo, oppure lasciare andare la vostra fantasia nella creazione di piatti allegri e colorati. Seguite i nostri consigli e tutto diventerà un gioco da ragazzi. Allora andiamo a scoprire come organizzare il menu per la festa di Carnevale.

Antipasti

Il menu della festa di Carnevale sarà sicuramente ricco di fritti e di dolci, quindi per un giorno soltanto non prendete impegni con la bilancia e cercate di godervi appieno il clima di festa. Il Carnevale infatti è ricco tradizionalmente di ricette che prevedono il metodo di cottura della frittura, ed in genere le pietanze sono estremamente ricche. Ad ogni modo noi vi diamo un una ricettina deliziosa per gli antipasti di Carnevale che non prevede la frittura.

Cestini di pasta fillo al formaggio

Foto Shutterstock | P Kyriakos

Senza friggere potete iniziare il vostro menu di Carnevale con delle squisite monoporzioni: i cestini di pasta fillo con gorgonzola, pere e noci, ad esempio, sono perfetti per la cena in compagnia. Ma se il menu è per i bambini potete optare per dei classici rustici farciti, come i semplicissimi rotolini di pasta sfoglia al wurstel.

Primi

Passiamo ora ai primi del menu di Carnevale, ma vi diamo una dritta nel caso in cui abbiate a disposizione poco tempo. Se volete presentare un piatto unico o avete in mente di preparare un ottimo pranzo a buffet, ecco che potete preparare con successo un’ottima quiche ai peperoni, allegrissima torta salata, anche colorata (se userete tipi di peperoni di differente tonalità) e quindi perfetta per il clima di festa del Carnevale!

Lasagne agli asparagi e salmone

Foto Shutterstock | denio109

Per un primo piatto speciale e ricco provate una fantasiosa pasta al forno classica ma diversa dalla tradizionale al ragù e besciamella, ovvero le lasagne al salmone e asparagi. Colorata e gustosa, questa lasagna sicuramente piacerà a grandi e piccini, ma se i vostri bambini non gradiscono gli asparagi potete sostituirli con degli spinaci lessati o zucchine saltate in padella. Il risultato sarà all’altezza delle aspettative!

Secondi

Per il secondo del menu di Carnevale vi diamo una ricetta facile da preparare, ma squisita e che piacerà davvero a tutti. Si tratta di un piatto delizioso ma non troppo elaborato da presentare sulla tavola di Carnevale per completare il menu.

Polpettone di melanzane

Foto Shutterstock | rainbow33

Il polpettone di melanzane è un secondo semplice da realizzare, una ricetta vegetariana che però potete personalizzare in base ai vostri gusti e a quelli dei vostri ospiti. Ad esempio potete aggiungere del tonno, per gli amanti del pesce, o della carne, per chi non riesce a rinunciare a un secondo ricco e corposo.

Dolci

Ricordate che il menu di Carnevale deve dare largo spazio ai dessert, e se volete fare le immancabili e tradizionali chiacchiere, vi diamo la ricetta di delle chiacchiere di Iginio Massari, con tutti i consigli e gli step della preparazione passo passo! Se poi volete un dolce soffice e irresistibile, per voi abbiamo scelto un grande classico della pasticceria: i krapfen!

Krapfen (o graffe)

Il dolce ricco, goloso, in cui affondare i morsi a Carnevale, per noi è il krapfen, una graffa, cioè un bombolone fritto che farà la gioia di grandi e bambini! A proposito, per trovare ispirazioni leggete anche la nostra raccolta di dolci di Carnevale per bambini, potrete realizzare (anche insieme a loro) mascherine di pasta frolla, castagnole al cioccolato, muffin e panzerotti ripieni!