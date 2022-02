Ricette dolci di Carnevale fritti: 15 golosità da provare

Foto Shutterstock | Valerio Pardi

I dolci di Carnevale fritti sono tra i più ricchi e golosi che possiate assaggiare. Ogni regione ha le sue ricette tradizionali, con versioni e nomi diversi a seconda delle zone, ma quel che è certo è che ovunque troverete delle prelibatezze da provare. Carnevale è un periodo dell’anno in cui tutti quanti si regalano qualche peccato di gola in più e sperimentare nuove ricette di dolci fritti è un ottimo modo per festeggiare!

Come vedete dalla nostra lista di dolci fritti di Carnevale, non ci sono solo le classiche frappe, le castagnole o i ravioli dolci ma anche ricette regionali meno conosciute come le strauben tirolesi, le zippulas sarde e le divertenti stelle filanti dolci. Insomma, come avrete capito le alternative non mancano e potete sbizzarrirvi in cucina provando una per una queste deliziose ricette di dolci fritti di Carnevale!

Castagnole

Le castagnole fritte sono forse uno dei dolci fritti di Carnevale più conosciuti. La ricetta è semplicissima, gli ingredienti da utilizzare sono quelli di base come farina, latte, uova e burro e il risultato è di una bontà unica. Si tratta di dolcetti fritti di Carnevale che si preparano in tutta Italia in questo periodo, anche se non hanno lo stesso nome dappertutto. Particolarmente amate dai bambini, saranno sicuramente gradite da tutta la famiglia.

Graffe

Direttamente dalla tradizione napoletana ci arriva una ricetta per un dolce fritto di Carnevale incredibilmente gustoso: stiamo parlando delle famosissime graffe, tanto buone quanto facili da realizzare. Si tratta di deliziose ciambelle fritte, che sono preparate soprattutto per il Carnevale, ma che vengono gustate dai napoletani anche nel resto dell’anno. L’impasto viene realizzando lavorando energicamente farina, patate lesse e schiacciate, zucchero, burro fuso e altri ingredienti di semplice reperibilità. Il tocco finale è la copertura di zucchero semolato.

Chiacchiere

Le chiacchiere di Carnevale sono uno dei dolci più conosciuti e diffusi durante questo periodo dell’anno. Vengono preparate in tutta la penisola anche se sono chiamate con nomi differenti a seconda della regione: prendono il nome di bugie in Piemonte e Liguria, crostoli in Trentino, sfrappole in Emilia-Romagna, cenci in Toscana. Insomma, tanti nomi per indicare questi deliziosi dolci fritti di Carnevale, che potete preparare a casa con pochi e semplici ingredienti. E se volete una ricetta speciale provate anche le chiacchiere di Iginio Massari.

Ravioli dolci di Carnevale

Un’altra ricetta di Carnevale molto amata da grandi e piccini è quella dei ravioli dolci di Carnevale, che in alcune zone sono conosciuti come tortelli: hanno la forma che ricorda vagamente quella dei classici ravioli salati e vengono farciti con crema pasticcera, marmellata, nutella o crema al cioccolato, potete scegliere la vostra preferita. La ricetta tradizionale prevede che i ravioli dolci vengano fritti in abbondante olio caldo prima di essere spolverati con abbondante zucchero a velo.

Fritole

Le fritole sono dolcetti sfiziosi che si preparano con ingredienti semplici e genuini. Preparare queste piccole frittelle a base di farina, zucchero, vino bianco, liquore, scorza di limone e spezie sarà un gioco da ragazzi. Vi basterà seguire le nostre indicazioni e farete felici i vostri ospiti!

Frittelle dolci di Carnevale

Le frittelle di Carnevale con pane e uvetta sono dolcetti sfiziosi e molto semplici che potete preparare per un pomeriggio in famiglia, ma anche per una festa per i bambini. Queste frittelle si preparano usando il pancarrè ma volendo potete usare anche il pane raffermo che potete riciclare con questa fantastica ricetta antispreco, vi basterà metterlo ammollo nel latte (o nell’acqua tiepida) una mezz’oretta prima di fare l’impasto.

Strauben tirolesi

Se volete provare una ricetta alternativa a quelle più classiche per i dolci di Carnevale, potete sperimentare quella degli Strauben tirolesi, delle saporite frittelle che vengono tradizionalmente preparate in questo periodo. Le strauben hanno la forma di una spirale che viene realizzata direttamente in padella grazie ad una classica siringa da pasticcere oppure con un semplice imbuto; questi dolcetti fritti di Carnevale stupiranno tutti e sono ancora più buoni serviti con zucchero a velo e marmellata di mirtilli.

Zippulas, le frittelle sarde

Le zippulas sarde sono delle famosissime frittelle di Carnevale che vengono preparate in Sardegna in questo periodo di festa. Anche se all’aspetto assomigliano alle classiche ciambelline, hanno una particolarità che le rende davvero speciali: nell’impasto viene aggiunto lo zafferano, che regala un colore intenso e un aroma particolarissimo a questo dolce fritto di Carnevale. Si tratta di un’alternativa originale ai dolci di Carnevale più classici e conosciuti.

Stelle filanti dolci

Le stelle filanti sono il simbolo del Carnevale e rappresentano uno dei dolci fritti più buoni e allo stesso tempo più semplici di questo periodo. Deliziose e leggere, potete prepararle e portarle in tavola come dessert oppure riempirne un vassoio se avete in programma una festa di Carnevale, specialmente se i protagonisti saranno i bambini. Mangiatele appena fritte, saranno ancora più buone.

Krapfen

Famosi in tutta la Germania e l’Austria, i krapfen sono dei dolci fritti che ormai si sono diffusi anche in Italia e che sono conosciuti per la loro bontà. Si tratta di dolci di Carnevale fritti con crema racchiusa all’interno dell’impasto e sono abbastanza facili da preparare; in alternativa, è possibile farcire i krapfen con la vostra marmellata preferita e perfino con la nutella se siete davvero golosi. Terminate con dello zucchero semolato e mangiate ben caldi.

Frittelle di mele

Un dolce che può essere servito nel periodo di Carnevale sono le frittelle di mele. Il procedimento è davvero molto semplice: una volta che avrete una pastella a base di latte e uova e aromatizzata con cannella, dovrete soltanto tuffarci le mele e poi friggerle in abbondante olio ben caldo. Una spolverata di zucchero a velo e uno dei dolci fritti di Carnevale più amati dai bambini è pronto!

Frappe

Questo dolce fritto di Carnevale è diffuso in tutta Italia, anche se prende nomi diversi a seconda della regione e possono esserci delle leggere differenze tra una ricetta e l’altra. Le frappe alla romana sono diffuse a Roma durante il periodo di Carnevale e grandi e piccini le adorano per la loro semplicità: l’impasto è facilissimo e viene arricchito con della scorzetta di limone per dargli un retrogusto unico e irresistibile.

Bugie ripiene

Una versione golosa del più classico dolce fritto di Carnevale sono le bugie alla nutella. Per realizzarle dovrete innanzitutto preparare l’impasto delle bugie ripiene e poi procedere a farcire i vostri dolcetti di Carnevale con tanta, deliziosa nutella. Una volta fritte vanno spolverate con zucchero a velo e mangiate ben calde: una prelibatezza da leccarsi i baffi!

Sgonfiotti dolci

La ricetta degli sgonfiotti dolci di Carnevale è facilissima e anche veloce da realizzare. Si tratta di piccoli dolcetti ripieni di Nutella o marmellata, che assomigliano alle classiche frittelle di Carnevale, ma ancora più golose.

Pignoccata siciliana

Infine terminiamo con la pignoccata o pignolata al miele, che è un dolce tipico siciliano che si prepara in tutte le zone dell’isola durante questo periodo dell’anno. Prende il nome dal fatto che si compone di tante palline simili a delle piccole pigne, che sono fritte e poi ricoperte con miele e zuccherini colorati per dargli un aspetto festoso.

L’impasto viene preparato solo con un uovo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di olio di semi e 130 g di farina. Dopo aver ricavato dei filoncini si tagliano dei pezzettini da un centimetro a cui si dà la forma sferica. A questo punto non vi resta che friggere le palline in olio caldo e decorare con il miele caldo e gli zuccherini. Porterete in tavola uno dei dolci fritti di Carnevale più semplici e golosi, amati dai bambini.