Antipasti per Capodanno: 10 ricette semplici e veloci

Foto Shutterstock | Chudo2307

Se siete alla ricerca di ricette per i vostri antipasti per Capodanno, vi diamo noi alcune idee per preparare dei deliziosi piatti! Queste 10 ricette semplici e veloci che vi suggeriamo di preparare insieme a noi faranno sicuramente al caso vostro! Per il cenone di fine anno le proposte che potete realizzare sono davvero tantissime. Con un po’ di fantasia potete fare antipasti, stuzzichini e finger food davvero gustosi ed invitanti. E date un’occhiata anche a come organizzare un party di Capodanno stellare!

Ovviamente, per questa ricorrenza è sempre meglio optare per delle ricette semplici e pronte in pochi minuti. Infatti, in questo modo, potrete dedicare più tempo alla realizzazione delle altre portate del vostro menù di Capodanno. Provate quindi le nostre migliori ricette per realizzare degli sfiziosi antipasti di Capodanno che accontenteranno tutta la famiglia e i vostri amici!

Foto Shutterstock | Chauses Yuen

Inutile dire che se volete rendere speciale il vostro menu dovete portare in tavola degli ingredienti speciali, oltre ad apparecchiare la tavola per Capodanno in modo originale. A raggiungere questo obiettivo vi aiutano le tartine con uova e tartufo, arricchite da prosciutto cotto e verdurine.

I vostri ospiti amano le ricette salate con la pasta sfoglia? Allora potete realizzare delle girandole ripiene molto belle da presentare su un prezioso vassoio o piatto da portata. E per una ricetta originale con i piatti tipici della festa, ma proposti in modo diverso dal solito, provate i tortini con lenticchie e cotechino.

Poi, se non volete stare troppo tempo in cucin, fate le tartine di mele e speck, sono sono dei deliziosi stuzzichini da servire durante il cenone di Capodanno. Questa ricetta, alternativa e gustosa, si prepara in poco tempo e soprattutto ha un sapore davvero particolare.

Foto Shutterstock | zi3000

Con i crostini di pesce alla caprese potete portare in tavola tanti tipi di stuzzichini a base di crema di pesce misto. La nostra ricetta prevede l’uso di pesce azzurro come sarde, acciughe, aringhe e sgombro, ma voi potete usare anche merluzzo, salmone, nasello, ecc.

I bicchierini di gamberi e salmone sono degli sfiziosi antipasti di pesce per il Capodanno belli da vedere e buoni da mangiare. Per rendere questo piatto davvero speciale potete servirlo nei bicchieri da Martini magari accompagnandolo con la salsa rosa o con dell’insalata mista.

Se poi desiderate portare in tavola un antipasto ispirato alla cucina siciliana, allora vi suggeriamo gli involtini di pesce spada al forno, uno stuzzichino leggero e appetitoso, davvero molto semplice da preparare.

Foto Shutterstock | Luigi Bertello

Il flan di cavolo romano è un delizioso antipasto per Capodanno, un piatto ideale se desiderate fare colpo sui vostri ospiti. Con la nostra ricetta spiegata passo dopo passo potete cucinare dei flan degni dei migliori ristoranti.

Ma ci sono anche altri antipasti vegetariani raffinati e semplici da fare, come le girelle di lenticchie che sono un modo alternativo e sfizioso per servire questo ingrediente tipico del Capodanno. Realizzare questo piatto è semplicissimo basta usare la pasta sfoglia già pronta, seguire le nostre indicazioni e sostituire le acciughe con i pomodori secchi.

Infine, dopo aver portato in tavola delle palline di ricotta e nocciole profumate al rosmarino non vi resta che proseguire il menu con un primo piatto per il cenone di Capodanno da leccarsi i baffi!