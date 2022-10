Le verdure sono un’ottima risorsa in cucina, si possono preparare in tanti modi diversi mica per forza bollite o al vapore, le potete sfruttare per realizzare piatti sfiziosi e stuzzicanti. Il flan di cavolo romano che vi propongo oggi è una vera delizia, è perfetto da gustare come secondo piatto ma in dosi un pò inferiori lo potete servire anche come antipasto, se poi vi piace lo potreste proporre ai vostri ospiti per serate importanti.

Ingredienti

Cavolo Romano 500 gr

Panna liquida 250 ml

Uova 4

Pomodorini ciliegia 200 gr

Rosmarino 1 rametto

Burro 1 cucchiaino

Olio 20 ml

Sale q.b.

Pepe q.b.