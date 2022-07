Sandali Zalando: i più belli da acquistare con i saldi

In occasione dei saldi estivi la nostra voglia di fare acquisti si risveglia, soprattutto in vista di ferie e vacanze. Se per esempio ci servisse un nuovo costume da bagno di tendenza per il mare? Oppure qualche vestito lungo da sfoggiare durante le serate estive? E se invece avessimo bisogno di sandali? Zalando e i suoi saldi giungono in nostro aiuto con proposte di sandali scontati tutti da desiderare. Ecco di seguito i 3 modelli da non perdere che abbiamo selezionato!

Foto Instagram | @pepepositano

Saldi Zalando: i sandali più cool da acquistare

Avete sentito parlare della tendenza sandali brutti ma cool? Tra i sandali ugly più imperdibili vi sono sicuramente le celeberrime Birkenstock. Che però hanno spesso prezzi piuttosto alti. In occasione dei Saldi Zalando, tuttavia, ne troviamo alcuni modelli in sconto: ad esempio questo a infradito a fantasia pitonata.

Foto Zalando

Dai sandali bassi passiamo a uno dei modelli più intramontabili di sempre: i sandali con zeppa. E più esattamente le espadrillas con zeppa. Sul sito di Zalando, nella sezione saldi, troviamo ad esempio un modello di espadrillas con lacci da annodare alla caviglia e zeppa in rafia firmato Anna Field e scontato di quasi il 50% rispetto al prezzo iniziale!

Foto Zalando

Sconto incredibile anche per i sandali del brand Dr. Martens, lo stesso che produce gli stivaletti più amati dai giovanissimi della generazione Z. Stiamo parlando del modello Fynn, che in occasione dei saldi Zalando troviamo scontato del 60% rispetto al prezzo originale.

Foto Zalando

Si tratta di un modello genderless e confortevole, adatto a look casual e super bold!