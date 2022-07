Vestiti lunghi estivi: la top 3 dei più belli dell’estate

Quando arriva l’estate, le parole abiti lunghi estivi cominciano a risuonare nella testa di ogni buona fashion addicted. Il motivo è semplice: un vestito lungo estivo può significare decine di cose. Può essere un look da giorno in stile romantico oppure uno da sera elegantissimo. Può essere la scelta giusta per un look da concerto oppure un outfit comodo da usare durante il giorno. Ma in mezzo alle tante tendenze moda dell’estate 2022, quali sono i modelli di vestiti estivi più cool da scegliere? Noi ne abbiamo selezionati 3 modelli imperdibili.

Foto Instagram | @natalia_uliasz

Vestito lungo? Sì, ma psichedelico

La tendenza a ispirarsi alla moda degli anni Duemila ha fatto sì che le stampe psichedeliche tornassero a farsi notare nei negozi e per le strade cittadine. Tra i vestiti lunghi estivi di tendenza, dunque, non possiamo non annoverare quei modelli caratterizzati da colori brillanti, anche fluo, che danno vita a stampe astratte dall’aspetto psichedelico e geometrico, che strizzano l’occhio anche ai libertini anni ’70.

Foto Shein

Naked dress: la nudità è di moda

Per passare a uno stile più bold e sensuale, adatto soprattutto alla sera e agli eventi notturni, ad esempio per un look da discoteca, si può prendere in considerazione una della tendenze più accattivanti del momento: quella dei naked dress. Vale a dire di quegli abiti realizzati con reti o tessuti trasparenti, che lasciano poco all’immaginazione.

Foto Asos

L’uncinetto torna di moda: vestiti lunghi crochet arriviamo

Tra le tendenze dell’estate non si può non nominare quella degli abiti crochet, cioè dei vestiti realizzati con la tecnica dell’uncinetto. Che si tratti di abiti in stile patchwork della nonna oppure di capi dai colori chiari come il bianco adatti a giornate di mare ultra chic, il punto è uno. I vestiti lunghi estivi crochet sono tra gli irrinunciabili da avere nell’armadio!

Foto Zalando

Non resta che procurarci i più bei vestiti lunghi estivi per stare comode e fresche durante questa torrida estate!