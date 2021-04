Già strumento di bellezza molto comune nella cultura afro prima e afroamericana poi, le parrucche sono sempre più diffuse tra vip e celebrity, che in questo modo possono cambiare stile e look frequentemente senza rovinare i propri capelli. Grazie alle ultime tecnologie, le parrucche sono sempre più realistiche, rendendo quasi impossibile distinguerle dalla chioma naturale.

Anche le extension sono scelte spesso dai volti noti, poiché permettono di donare volume e lunghezza temporaneamente, permettendo di tenere i capelli corti e cambiare stile istantaneamente oppure di modificare un look che non piace. Accorgersi della loro presenza è sempre più difficile grazie a materiali di alta qualità e nuove tecniche.

Parrucche ed extension: ecco le vip che non possono farne a meno

Ma non sempre le celebrity riescono a mantenere i loro segreti di bellezza: ecco un elenco delle vip che indossano parrucche o extension ma che non l’avresti mai detto.

Lady Gaga

La più camaleontica delle star contemporanee è sicuramente Lady Gaga, che ci ha stupito molte volte con look e capelli estremi. Questo è stato possibile grazie anche alle parrucche, che indossa anche quando si tratta di pettinature più tradizionali: in questo modo non rovina i capelli con deco e tinte ma può comunque osare.

Ariana Grande

Non è Ariana Grande senza la sua coda tiratissima e altissima. Le tante tinte fatte fin dalla giovane età per esigenze di set le hanno bruciato i capelli, costringendola a indossare una chioma posticcia per rendere così voluminosa la coda: anche se sono ormai passati doversi anni, non ha mai abbandonato questa tecnica.

Beyoncé

Beyoncé è forse la vip che più utilizza parrucche, tra l’altro sempre molto coerenti per quanto riguarda acconciatura e colore. Biondo grano, mossi e lunghi, questi sono i capelli standard della cantante, che ovviamente adatta alle tendenze, anche se ogni tanto l’abbiamo vista anche con i bob.

Ha sempre scelto wig di alta qualità in capelli naturali, così perfette su di lei da sembrare la sua chioma.

Sorelle Kardashian-Jenner

Le sorelle Kardashian-Jenner sono grandi fan di parrucche ed extension. Kylie è quella che più ha osato con colori pop e tagli sempre diverse, mentre le altre preferiscono giocare sulla loro base naturale.

Chrissy Teigen

La moglie di John Legend non fa mistero del suo amore per le extension, che le permettono di avere capelli lunghissimi senza impiegare ore tra cura e piega.

Adele

Per creare le sue acconciatura vintage così voluminose, Adele si è affidata a ciocce di extension perfettamente in tinta col suo colore: mimetizzate alla perfezione, non le avremmo mai scoperte!

Naomi Campbell

I lunghi capelli lisci di Naomi sono una parrucca. La indossa da anni poiché i trattamenti estremi a cui ha sottoposto la sua chioma negli anni l’hanno rovinata irrimediabilmente.

Keira Knightley

La vip che indossa parrucche più insospettabile è sicuramente Keira Knightley. L’attrice ha spiegati che per esigenze di copione ha dovuto cambiare spesso colore di capelli, rovinandoli a tal punto da farli cadere. Ha quindi deciso di passare alle parrucche, così che potessero ricrescere più sani.

Rihanna

I capelli sempre nuovi di Rihanna sono spesso parrucche acconciate ad hoc. Anche se il mullet che sfoggia ultimamente potrebbe essere “autentico”.

Jennifer Lopez

La cura estetica di Jennifer Lopez per fisico, viso, make-up e capelli è decisamente maniacale. Sempre perfetta, modifica il suo bob con extension ad hoc, dando volume e creando una criniera leonina all’occorrenza.