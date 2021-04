Le tute aderenti sono super cool e Kylie Jenner lo sa bene

Ebbene, le tute super aderenti, quelle da catwoman, che avvolgono e rivestono il corpo come se fossero una vera e propria seconda pelle sono tornate.

Sono sempre più numerose infatti le celeb che non possono proprio fare a meno di questo capo d’abbigliamento così cool e nel contempo super azzardato.

La regina delle tute super aderenti però è soltanto Kylie Jenner, che su Instagram ha letteralmente incantato tutti i suoi followers, sfoggiando delle mise da togliere il fiato.

Kylie Jenner adora le tute super aderenti

La super sexy Kylie Jenner adora le tute aderenti e non ne fa di certo un mistero. Lunghe o corte che siano, Kylie su Instagram ha pubblicato più volte foto in cui indossava queste tute così sexy e femminili.

Kylie ama indossare queste jumpsuit super aderenti (che non lasciano decisamente spazio all’immaginazione) abbinandole a tacchi alti.

Questa tuta dai toni freddi (rosa chiarissimo, blu e nero) che emana delle vibes che richiamano lo spazio e l’universo, ad esempio, è stata realizzata appositamente per lei da Pierre-Louis Auvray, uno dei creativi più interessanti del panorama emergente del fashion design.

Questa tuta super aderente di toni chiari invece, è della stilista inglese Florentina Leitner.

Kylie Jenner appare estremamente confident mentre indossa questa tuta che esalta al meglio tutte le sue forme, il cui gioco di colori tra l’latro è ripreso alla perfezione dal make-up extra (glitter metallici e super riga di eye-liner) della più piccola di casa Jenner.

Sempre dell’inglese Florentina Leitner è anche questo total look in velluto elasticizzato pied de poule (che grazie a Kylie Jenner quindi non è ancora andato in pensione).

Kylie ha completato il look con una fascia che riprende la fantasia, guanti e scarpe sling back in pvc trasparente dal tacco vertiginoso.

Tute aderenti, suggerimenti per gli acquisti

Se anche voi come Kylie Jenner amate le tute super aderenti, allora non potete proprio lasciarvi sfuggire queste chicche.

Tuta sportiva OYSHO

Sul sito di Zalando potrete trovare una comoda tuta sportiva intera, del brand OYSHO, perfetta per lo sport o per i momenti comfy in casa.

Le taglie disponibili vanno dalla XS alla L.

Foto Zalando

Tuta sportiva Nike

Sempre sul sito di Zalando, questa volta del brand Nike Performance, potete trovare una splendida e super comoda tuta intera in jersey con spalline sottili e incrocio sulla schiena.

Sul sito le taglie vanno dalla XS alla XXL, e potrete trovarla anche nella variante di colore rossa.