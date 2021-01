In una recente intervista per il podcast Chanel Connects, Keira Knightley ha svelato i motivi che l’hanno guidata a prendere una decisione importante nella sua carriera. L’attrice non sarà più protagonista di scene di nudo o sesso, se girate da uomini: una decisione che Keira Knightley ha messo nero su bianco con una clausola sui contratti che firmerà da ora in avanti.

Ecco perché Keira Knightley non girerà più scene di nudo

Dietro la decisione dell’attrice, oltre a celarsi un pizzico di vanità, come lo ha definito lei stessa, c’è la volontà di non sottoporsi al giudizio dello sguardo maschile, così predominante in gran parte del cinema hollywoodiano. Ma non si tratta di un divieto assoluto: infatti, l’attrice sarebbe disposta a recitare senza veli, nel caso in cui la regista fosse donna e si esplorassero temi legati alla maternità, come l’accettazione del corpo che cambia.

Senza veli, ma solo per temi legati alla maternità!

“Se si trattasse della maternità, di quanto sia letteralmente straordinario quel corpo, di come all’improvviso quello che è sempre stato il tuo corpo ti appaia in modo completamente diverso”, la trentacinquenne Keira Knightley, madre di due figli, sarebbe disposta a spogliarsi di fronte alla telecamera. E aggiunge: “Mi piacerebbe assolutamente esplorare questo tema con una donna che lo possa capire, – e precisa – ma per il momento mi sento molto a disagio nel cercare di rispondere a quello che lo sguardo maschile si aspetta“.

La clausola per le scene di sesso

“Non voglio finire in quelle orribili scene di sesso in cui sei tutto unto e tutti grugniscono. Non mi interessa farlo“, aggiunge con un velo di ironia l’attrice britannica (leggi anche quanto vengono pagate le star per scene di sesso), che ammette di non sentirsi a proprio agio nelle scene di nudo, soprattutto dopo essere diventata madre. “Sono troppo vanitosa e, adesso che ho avuto due figli, preferirei semplicemente non starmene nuda di fronte a una schiera di uomini“, conclude l’attrice.