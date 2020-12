Pare che Rihanna e A$AP Rocky stiano uscendo insieme

Proprio così: Rihanna starebbe uscendo seriamente con A$AP Rocky.

Le voci sui loro dating stanno girando da gennaio scorso, da quando Riri e Hassan Jameel, con cui era fidanzata ormai da tre anni, hanno interrotto la loro relazione.

In quel periodo c’erano stati diversi rumors. Qualche settimana dopo la rottura, ad esempio, una fonte ha raccontato al Sun che Rihanna e il rapper si erano incontrati in un suite d’albergo a New York. E aveva inoltre aggiunto che, anche se erano passati pochi giorni dalla rottura di lei, si erano decisamente goduti il tempo in compagnia l’uno dell’altra.

Leggi anche All’asta un pomeriggio con i Ferragnez per aiutare Valentina Pitzalis

“Lei esce con A$AP Rocky, ma non stanno insieme. Lei si sta solo divertendo” ha detto a E! News un amico di Rihanna.

A luglio, però, i due hanno passato moltissimo tempo insieme. Questo perché la cantante ha scelto il rapper per la sua campagna “Everyday” per il suo brand Fenty. Riri e A$Ap hanno così fatto diverse interviste insieme per promuovere la collaborazione.

L’aggiornamento più recente, risalente a qualche giorno fa, vedrebbe i due a cena insieme a New York. Questa notizia arriva da Page Six, dove si legge che la coppia è stata vista fuori a cena con degli amici al Beatrice Inn di New York sabato 28 novembre.

Nessuno dei due ha ancora commentato pubblicamente la notizia. Non hanno confermato, ma nemmeno smentito. Chissà se riusciremo a scoprire se i due stanno davvero insieme.

Un breve recap sulle relazioni di Rihanna

Vi teniamo aggiornate sulle relazioni di Riri. La cantante è stata fidanzata, come abbiamo già detto, per tre anni con Hassan Jameel, sceicco miliardario noto per aver avuto dei flirt con Naomi Campbell.

Prima di fidanzarsi con lo sceicco, Rihanna ha avuto una storia piuttosto tormentata con il rapper Chris Brown. La loro storia ha fatto molto discutere, soprattutto per le accuse di maltrattamenti e violenze da parte di lui nei confronti della cantante.

La loro relazione è inizialmente finita con l’arresto di lui. I due, però, hanno avuto un breve ritorno di fiamma prima di lasciarsi definitivamente.

La storia che però ha fatto sognare tutti è quella tra Rihanna e Drake. Una bellissima relazione, finita piuttosto male. I due infatti non si sono lasciati proprio benissimo a causa di una foto postata dal rapper, che lo ritraeva con la sua nuova fiamma dell’epoca, Jennifer Lopez.