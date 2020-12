Jennifer Lopez è un’altra delle star catturate dal potere di TikTok. Il suo nuovo singolo, In the Morning, pubblicato a fine novembre, è già una hit e non è passata inosservata agli occhi (e alle orecchie) degli utenti del popolarissimo social network.

Una fan ha coreografato proprio questo brano e il balletto non è sfuggito a JLo, che lo ha rilanciato su Instagram proponendo ai suoi follower una vera e propria challenge.

Per la #Inthemorningchallenge Jennifer Lopez ha scelto un look decisamente “da casa”, mostrandosi in pigiama e completamente struccata. Il video, pubblicato dalla cantante, ha raggiunto in meno di 24 ore quasi 10 milioni di views.

La scelta del look di JLo evidentemente non è casuale. Perché proprio “in the morning” è il momento in cui ci alziamo dal letto, magari non proprio piene di energie. Jennifer Lopez però ci mostra come ritrovare subito il sorriso, muovendoci a passi di danza sul suo ultimo successo.

Proprio nel brano, inoltre, la cantante sottolinea in un verso: “If you love me, say it in the morning”. Se mi ami, dimmelo al mattino. Probabilmente il momento in cui tutte noi siamo più al naturale, quindi senza filtri.

I fan hanno subito raccolto la sfida lanciata da Jennifer Lopez e l’hashtag della challenge conta oltre 600 video.

Jennifer Lopez senza veli per la cover di In the Morning

Per la cover di In the Morning, la cantante ha posato senza veli, mostrandosi a tutto il mondo in forma smagliante. Lo scatto, realizzato da Mert&Marcus, ritrae Jennifer Lopez completamente nuda. L’unico dettaglio, che non è passato di certo inosservato, è l’anello di fidanzamento regalatole dal suo attuale compagno e futuro marito Alex Rodriguez.

Oltre ad aver pubblicato nuova musica, che fa ben sperare per un futuro album di inediti, JLo si sta anche preparando al suo ritorno al cinema. La popstar infatti tornerà sul grande schermo con il film Marry Me, che dovrebbe uscire a maggio 2021, nel quale reciterà al fianco di un’altra amatissima popstar, Maluma, e Owen Wilson.