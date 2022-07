Passione chignon: 5 acconciature eleganti da copiare alle celeb

Classico sì, ma noioso mai: lo chignon veste i panni del vero evergreen in quanto a capelli raccolti praticamente da sempre, mantenendosi in cima al repertorio delle acconciature femminili per eccellenza di epoca in epoca, attraversando i secoli.

Proprio come ogni grande amore, anch’esso ha subito nel tempo varie fasi nonché trasformazioni di stile, esprimendo un diverso mood per ognuna di queste: se uno chignon basso e tirato risulta essere la pettinatura perfetta per una cerimonia all’insegna dell’eleganza, uno sbarazzino messy bun fa le veci del pratico passepartout adatto ad ogni giorno. Ma non solo. Presente tra le tendenze capelli dello scorso inverno, è stato il punto di partenza per popolari trend come Spilky bun e Space Buns.

Talvolta raffinato, talvolta casual, tutt’oggi lo chignon rimane uno tra gli hairstyle più amati in assoluto. Sì, anche dalle celebrities! Non a caso ne abbiamo viste più varianti nella nostra recente selezione di acconciature da copiare a Chiara Ferragni. Qualche altro spunto? Eccolo servito.

Chignon alto e super sleek come Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor – Foto Instagram @phoebedynevor

Come porta lo chignon una sofisticata Lady degna dell’appellativo di “diamante dell’anno”? Phoebe Dynevor (alias la nostra Daphne in Bridgerton) ne sceglie una versione alta e super tirata, rigorosamente sleek e con riga centrale.

Chignon basso e ampio come Bella Hadid

Bella Hadid – Foto Instagram @richardburbridge

I look capelli di Bella Hadid sono sempre oggetto di grande ispirazione, lo sappiamo: eccola con uno chignon basso ma importante, compostissimo. Very Classy!

Cignon extra ed intrecciato alla Kim Kardashian

Kim Kardashian – Foto Instagram @chrisappleton1

Proseguendo sulla scia di chignon alti e dalle fattezze importanti chi, se non Kim Kardashian, potrebbe portarci un esempio migliore? La vediamo poco sopra in uno scatto artistico ritratta di profilo, con i capelli nero lucente intrecciati in quella che potremmo definire una stravagante composizione.

Messy bun alto come Shay Mitchell

Shay Mitchell – Foto Instagram @ash_kholm

Shay Mitchell, invece, predilige una certa sobrietà in quanto a chignon: eccola in un super casual messy bun, un’acconciatura semplice e veloce ottima in ogni evenienza. Troppo semplice? Prova con uno degli accessori per capelli di tendenza, il fiocco garantirà in men che non si dica l’effetto Coquette Aesthetic.

Chignon ibrido: Spilky Bun come Gigi Hadid

Foto Instagram @tinadidit

Una supermodella come Gigi Hadid, infine, può tutto. Anche uno chignon casual chic e spettinato ad arte! Indiscutibilmente stiloso ma, soprattutto, una riuscitissima strategia anti-caldo.