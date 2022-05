Kim Kardashian e i 7 chili persi in 3 settimane: il suo segreto

L’abito di Marilyn Monroe sfoggiato da Kim Kardashian al Met Gala del 2022 ha lasciato il segno sul red carpet, e non solo per questioni strettamente legate alla meravigliosa luce di un look dal sapore iconico. La star si è presentata al grande evento dopo aver perso 7 chili in 3 settimane (noi abbiamo parlato di recente della dieta per dimagrire in una settimana). Ma come ha fatto? Lo ha svelato lei stessa!

Come ha fatto a perdere così tanti kg

Esattamente 7,2 chili in meno in 3 settimane: così Kim Kardashian avrebbe deciso di intraprendere una dieta “strong” per entrare nel vestito di Marilyn Monroe in occasione del Met Gala 2022, ma come ha fatto?

La star lo ha spiegato a Vogue, raccontando come sarebbe arrivata a dimagrire in poco tempo per arrivare in forma sul red carpet: “Ho provato l’abito e non mi andava bene. Ma ero convinta, e ho detto: ‘Datemi tre settimane’”. E così è stato.

Nel corso della sua rivelazione, ha raccontato di aver vissuto l’esperienza come una “sfida”, simile a una dieta brasiliana, di sicuro non una dieta senza rinunce, quasi al pari di quella affrontata dalle attrici che si preparano a interpretare un personaggio che richieda una preparazione fisica importante, che sia ingrassare o dimagrire, e così avrebbe iniziato con determinazione la sua dieta.

Il suo segreto sarebbe contenuto in due principali rinunce. Cibi da eliminare? Niente carboidrati e niente zuccheri per almeno un mese, con un regime alimentare orientato su proteine e verdure.