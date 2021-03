Cercate un modo veloce ma equilibrato per perdere peso in breve tempo? La dieta brasiliana con il suo schema e menù completo è un ottimo sistema per dimagrire velocemente senza essere estremamente rigida. Si tratta di una dieta low carb (a basso contenuto di carboidrati), ma non chetogenica. La dieta brasiliana permette di perdere 5 chili in 2 settimane e fino a 12 in un mese. Il suo nome deriva dalle raccomandazioni pronunciate dal Ministero della Salute brasiliano nel 2014. Lo schema della dieta brasiliana si fonda su un menu naturale e povero di grassi.



Insomma, una dieta semplice e con poche regole e questo fa sì che sia particolarmente semplice da seguire.

La prima regola della dieta brasiliana riguarda l’orario dei pasti: anche se ce ne sono 4-5 al giorno, tra il primo e l’ultimo non devono passare più di 12 ore. Ciò significa che per le restanti 12 ore non bisogna mangiare nulla. Rispettare questi pasti ravvicinati nel tempo da un lato impedirà di cenare troppo tardi e dall’altro darà l’impressione di mangiare di più.

La seconda regola è quella di eliminare dal menu i grassi e i carboidrati complessi, ad eccezione di quelli provenienti da frutta e verdura. Il livello di carboidrati resterà così molto basso, senza però correre i rischi di un regime a zero carboidrati.

Dieta brasiliana: il menu



La dieta brasiliana può definirsi un regime alimentare slow food che predilige piccoli pasti, masticati lentamente, assaporando il cibo. Ecco alcuni suggerimenti per elaborare il vostro menu basato sulla dieta brasiliana.

– Prediligete cibi semplici, non raffinati, preferibilmente crudi, a maggior ragione se si parla di verdure a foglia verde.

– Riducete al minimo i latticini.

– Minimizzate il consumo di carboidrati, ma non rinunciandovi del tutto. Di tanto in tanto potrete concedervi un pò di pasta o dal pane.

– Fate soprattutto attenzione ad eliminare bevande dolcificate, snack, merende e persino alle famose barrette ai cereali.

– Ponderate i condimenti; eccedere con il sale favorisce l’ipertensione e la ritenzione idrica. Utilizzate piuttosto spezie ed erbe aromatiche per insaporire i piatti.

– Infine, prediligete delle cotture semplici e non elaborate: cottura alla griglia o a vapore che lasciano integri gli apporti nutrizionali degli alimenti.

Dieta brasiliana, l’esempio da seguire

Ecco qui un esempio di dieta brasiliana. Il menu è settimanale, quindi dovrete ripeterlo per due settimane.



Lunedì

Colazione: 1 arancia, 1 banana e 1 tazza di spremuta d’arancia

Metà mattina: 1 fetta di toast integrale, 1 spremuta d’arancia

Pranzo: 100 grammi di pesce lesso, 100 grammi di insalata di verdura fresca

Cena: vedi pranzo

Dopo cena: 1 spremuta di succo d’arancia, 1 fetta di toast integral

Martedì

Colazione: 1 uovo bollito, 1 tazza di succo di mela

Metà mattina: 1 fetta di pane integrale, 1 tazza di succo di mela

Pranzo: 100 grammi di carne lessa, 2 patate bollite e 50 gr di lattuga

Cena: 200 grammi di pesce lesso, 1 uovo sodo, lattuga e piselli lessi (tipo in scatola o da surgelati: quantità libera)

Dopo cena: 1 tazza di succo di mela, 1 fetta di toast integrale

Mercoledì

Colazione: 1 tazza di latte scremato con 1 fetta di toast integrale

Metà mattina: 100 grammi di formaggio magro tipo fiocchi di latte o quark scremato

Pranzo: 100 grammi di riso lesso con 150 grammi di insalata di cavolo (tipo verza o cappuccio) condita con succo di limone e prezzemolo abbondante.

Cena: 100 grammi di carne lessa o al vapore, 50 grammi di lattuga e una mela

Dopo cena: 1 tazza di succo di mela, 1 fetta di toast integrale

Giovedì

Colazione: 1 tazza di succo d’ananas, 60 grammi di ananas

Metà mattina: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di pane integrale

Pranzo: 100 grammi di carne lessa, 1 pezzo di formaggio (25 gr) e 1 arancia

Cena: 2 patate lesse e 150 grammi di insalata di carote con un cucchiaio di olio

Dopo cena: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di pane integrale

Venerdì

Colazione: 1 tazza di succo d’ananas, 60 grammi di ananas

Metà mattina: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di toast integrale

Pranzo: 150 grammi di pesce lesso, 2 carote crude o lesse

Cena: una porzione di minestrone o di zuppa di verdure senza olio né legumi o di brodo di pesce o carne + 1 fetta di toast

Dopo cena: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di toast integrale

Sabato

Colazione: 1 tazza di succo di mela, 1 fetta di pane integrale

Metà mattina: 150 grammi di barbabietola cruda o bollita (vi conviene frullarla con il succo di mela della mattina o mangiarla assieme al pranzo)

Pranzo: 1 piatto di minestrone senza legumi o zuppa di verdure a vostra scelta e 1 fetta di toast integrale

Cena: 100 grammi di funghi saltati in padella e 100 grammi di insalata con ortaggi freschi e crudi

Dopo cena: 1 tazza di succo di mela con due biscotti a scelta

Domenica

Colazione: 1 banana + 100 grammi d’uva

Metà mattina: 1 bicchiere di succo di carote + 1 fetta di toast integrale

Pranzo: 100 grammi di carne bollita, 100 grammi di insalata di cavolo cappuccio e cipolle rosse

Cena:1 piatto di minestrone senza legumi o zuppa di verdure a vostra scelta, 50 gr di lattuga e un frutto a scelta da 100 grammi

Dopo cena: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di pane integrale

É possibile seguire anche una dieta brasiliana ristretta, che consentirebbe di perdere ulteriore peso. Tuttavia, essa è fortemente sconsigliata dal momento che potrebbe non garantire un apporto sufficiente di calorie.

Se avete fretta di buttare giù qualche chilo, vi suggeriamo di seguire i nostri esercici per dimagrire velocemente e la dieta last mininute per dimagrire in un lampo.