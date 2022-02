Dieta per perdere 5 kg in 7 giorni: schema, menu e ricette

Cercare di perdere 5 kg in 7 giorni con una dieta drastica non è la soluzione migliore per dimagrire in modo sano ma per tentare di sgonfiarsi e perdere qualche chiletto in eccesso e rimettersi in forma in vista di un’occasione imminente, potrete provare a seguire qualche prezioso consiglio.

Ecco allora qualche esempio di schema, menù e ricette per dimagrire cinque chili in una settimana con questa dieta dimagrante. La soluzione è seguire un regime dietetico ipocalorico, evitare sgarri, svolgere attività fisica ed essere psicologicamente inclini a qualche sacrificio. Pronte?

Schema per perdere 5 kg in 7 giorni





Perdere 5 kg in soli 7 giorni è quasi un’impresa impossibile che si traduce spesso con un dimagrimento non sano e illusorio. Il rischio che si corre è infatti quello di sì perdere peso nell’immediato sulla bilancia ma riprenderli rapidamente con gli interessi una volta che andrete a reintegrare gli alimenti eliminati durante la dieta.

Esistono moltissime diete ache monotematiche che permettono di perdere diversi chili in sette giorni come per esempio la dieta del riso ma ecco alcuni consigli generali che potrete comunque cercare di seguire nello schema per perdere 5 chili in una settimana sono comunque molto semplici:

Non mangiare mai fuori pasto

Consumare oltre ai 3 pasti principali della giornata (colazione, pranzo e cena) uno spuntino a metà mattina e una merenda

Non bere alcolici o bevande zuccherate

Bere tanta acqua

Non saltare mai i pasti

Bere tisane non zuccherate o centrifugati di verdura

Limitare l’uso dell’olio extra vergine d’oliva: un cucchiaino a pasto

Limitare la frutta a solo due porzioni al massimo al giorno

Cercare di prediligere i carboidrati a basso indice glicemico o sostituirli con frutta e verdura, alimenti ricchi di vitamine, minerali, nutrienti e fibre che permettono di saziarsi presto.

Svolgere un’attività fisica moderata: se non potete praticare sport fate una passeggiata

Dieta dei 7 giorni: il menù



Perdere cinque chili è più facile se si seguono dei regimi alimentari leggermente più equilibrati che, anche se richiedono leggermente più tempo, promettono dei risultati migliori. In tutti i casi se proprio sentite il bisogno di una dieta last minute, da seguire per non più di una settimana, ecco il menù della dieta per perdere 5 kg in 7 giorni:

Primo giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con un velo di marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 60 g di pasta al pomodoro integrale, insalata di verdure crude.

Merenda: una tazza di tè o caffè e un frutto fresco.

Cena: minestrone di verdure, 200 g di pesce cotto al vapore, insalata mista e un piccolo panino integrale di 30 grammi.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, uno yogurt magro e una manciata di cereali integrali.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 30 g di pane integrale, 150 g di ricotta di mucca, insalata di ortaggi crudi.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: passato di verdure, 200 g di petto di pollo ai ferri con il pan grattato, un’insalata mista.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: solo 30 g di pasta con i fagioli, insalata mista di ortaggi crudi.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un centrifugato di verdura verde.

Cena: minestrone di verdure, 1 uovo sodo, insalata mista e infine 30 g di pane integrale.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 50 g di riso con le zucchine, una fettina di formaggio o un’insalata di quinoa con verdura e feta.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: passato di verdure, 200 g pesce fresco al vapore, insalata mista e 30 g di pane integrale.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con un velo di marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 60 g di spaghetti al pomodoro o con verdura a piacere e insalata per concludere il pasto.

Merenda: una tazza di tè o caffè, uno yogurt magro

Cena: zuppa di legumi, insalata mista, 30 g di pane integrale.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 160 g di formaggio magro, 30 g di pane integrale, insalata.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: minestrone di verdure, 60 g di bresaola, insalata mista e 30 g di pane integrale.

Colazione: tè o caffè senza zucchero, una fetta di pane integrale tostata con marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 50 g di riso integrale condito con verdure cotte a vapore, insalata di ortaggi.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: passato di verdure, 200 g di pesce al vapore, 1 patata piccola sempre cotta al vapore.

Dieta per perdere 5 kg in 7 giorni: le ricette





Come per la dieta per perdere 5 chili in tre giorni, anche per questo tipo di regime alimentare non sono previste delle vere e proprie ricette con preparazioni particolari. Per esempio tra le ricette più particolari della dieta per perdere 5 chili in una settimana potreste appuntarvi quella del petto di pollo con il pan grattato: vi basterà prendere delle fettine di petto di pollo sottilissime bagnarle leggermente nel latte e passarle nel pan grattato. Cuocetele poi in padella antiaderente ben calda, non avrete nemmeno bisogno dell’olio ma rimarranno croccanti e deliziose. Un’altra ricetta della dieta dei 5 chili un 7 giorni potrebbe essere quella dell’insalata di quinoa.



Ingredienti

50 grammi di quinoa

succo di un limone spremuto

scorza di limone

basilico

rucola

un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Lavate la quinoa in abbondante acqua fredda e asciugatela. In una padella mettete un cucchiaino di olio e la quinoa e lasciatela tostare. Successivamente aggiungete dell’acqua e lasciate bollire per una quindicina di minuti fino a quando non sarà assorbita. Tagliate il cipollotto, la scorza di limone e aggiungeteli alla quinoa in una ciotola insieme al succo di limone, sale, pepe, rucola e basilico e mescolate bene.