Valentina Ferragni: gli hair look da copiare

Valentina Ferragni, proprio come la celeberrima sorella Chiara, è influncer e imprenditrice. Ha uno stile riconoscibile non solo per quanto riguarda gli outfit, ma anche per i biondissimi capelli.

Ama giocare con la sua chioma, naturalmente bionda liscia, dandole volume e movimento: avendo i capelli particolarmente sottili, ha un taglio che dona dinamicità in maniera naturale.

Tutte le acconciature più belle di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha i capelli molto simili alla sorella Chiara (Francesca, l’altra sorella, ce li ha invece ricci e leggermente più scuri): un biondo ramato schiarito lasciando le radici naturali, per un effetto più glamour. Più che con il colore (tranne rari casi), preferisce variare acconciatura, rimanendo sempre molto elegante.

Diamo un’occhiata ai suoi hair look più belli, assolutamente da copiare se siete bionde e lisce come lei!

Mosso ad arte

Il look preferito da Valentina Ferragni sono sicuramente le onde. Si possono ottenere in svariati modi: con una piastra oppure con un ferro dal diametro piuttosto ampio. Infatti, lei ama portare non i boccoli, bensì delle morbidissime beach waves, che per loro natura non sono troppo definite e hanno la parte finale dritta. Per ottenere si possono anche utilizzare diversi metodi che non implicano il calore, come per esempio arrotolare le ciocche umide in striscioline di tessuto o calzini (leggi qui come crearle).

Liscio perfetto

Capelli liscissimi e superlucidi è un altro hairstyle che l’influencer ama. Il segreto per renderlo cool e soprattutto dare volume senza svuotare, ha una scalatura creata a regola d’arte, che non sacrifica le lunghezze ma incornicia il viso, rendendo il taglio meno severo.

Il rosa

I capelli rosa sono una delle tendenze del 2021 e Valentina non ha saputo resistere! Sono la soluzione perfetta per ravvivare temporaneamente il biondo, infatti la tinta sbiadirà gradualmente donando un effetto rose gold assolutamente bellissimo, perfetto per la primavera.

Riccio spettinato

Anche riccia, Valentina Ferragni risulta molto chic: per ottenere questo effetto ha utilizzato una piastra apposita, sagomata in modo da creare onde strette ma super definite, senza l’effetto boccolo decisamente fuori moda. Per esempio, si può utilizzare la Piastra Jumna a tre tubi oppure una piastra a sfere termiche.

Ciuffi in primo piano

Frangia lunga o ciuffetti frontali aperti a tendina sono in assoluto la tendenza capelli dell’anno. L’ispirazione francese la interpreta alla perfezione, sottolineando gli occhi azzurro-verdi, con il resto dei capelli morbidi e naturali.

Grande amante del cerchietto

Per sottolineare la sua aria da principessa, Valentina indossa spesso cerchietti, meglio ancora se sottili. perfetti per rinnovare il look con un accessorio semplice e chic, e per tirare indietro i capelli e mostrare i gioielli che crea col suo brand, il Valentina Ferragni Studio.