In inverno si vuole stare al caldo, ovviamente senza rinunciare ad essere stilose. Proprio per questo Valentina Ferragni viene in nostro soccorso e ci suggerisce un outfit per l’inverno davvero perfetto.

Valentina infatti non rinuncia alla comodità, scegliendo un paio di Levis 501 skinny e dal lavaggio chiaro, allo stile, indossando un paio di ankle boots firmati Chanel. Ovviamente, l’influencer non rinuncia neanche a stare al caldo, scegliendo un cardigan intrecciato color panna di Alanui.

Infine, ovviamente, non possono mancare gli accessori. Valentina Ferragni per questa foto, scattata nel bellissimo parco della Villa Reale di via Palestro a Milano, sceglie un paio di occhiali da sole dalla forma classica e una borsa di Chanel color ocra.

Capi da acquistare per copiare l’outfit di Valentina Ferragni

Jeans

Se siete amanti dei Levis, il modello indossato da Valentina Ferragni è tra i più classici e ricercati del brand. I Levis 501 sono perfetti per i look casual da tutti i giorni e sono disponibili in diversi lavaggi, da quello chiaro indossato dall’influencer a quelli più scuri.

Per un’alternativa low cost, i brand fast fashion propongono diverse skinny jeans in tantissimi lavaggi, anche colorati. Da Pull&Bear, ad esempio, potete trovare dei jeans molto simili a quelli indossati da Valentina. Questo modello in particolare fa parte della linea push up e presenta cinque tasche con chiusura con bottone e cerniera e tessuto leggermente elasticizzato.

Foto Pull&Bear | Jeans push up basic

Stivali

Gli stivali di Chanel indossati da Valentina Ferragni sono decisamente meravigliosi, ma forse un po’ inaccessibili a chi ha un budget più contenuto. Fortunatamente gli ankle boots sono tra gli stivali che non passano mai di moda ed è quindi facile reperirli in tantissime catene e negozi italiani.

Noi vi consigliamo il modello proposto da Cos in pelle liscia, con punta rotonda, suola in gomma spessa e pannelli elastici a coste sui lati.

Foto Cos | CHUNKY LEATHER CHELSEA BOOTS

Cardigan

Il cardigan, insieme a cappotti e piumini, è il nostro più grande alleato nel periodo invernale. Caldo e pratico, questo capo d’abbigliamento può essere indossato davvero con tutto. Se vi siete innamorate del modello di Alanui nella foto di Valentina Ferragni, con un prezzo decisamente da capogiro, non temete. Sono diversi i brand, da quelli luxury ai low cost, che propongono delle valide alternative.

Ad esempio, questo cardigan con cintura proposto da H&M ha sicuramente una linea più semplice, che però vi darà la possibilità di giocare con tantissimi abbinamenti, tra accessori, gonne e pantaloni.

Questo capo in morbida maglia sottile con lana, dalla vestibilità leggermente over, è senza bottoni e la cintura può essere rimossa.

Foto H&M | Cardigan con cintura

Borsa

La Chanel è sicuramente tra le borse più iconiche e intramontabili. Se state pensando di acquistarne una, potreste dare un’occhiata a tutti quei siti che vendono capi e accessori second hand e vintage in ottime condizioni e certificati.

Se invece siete alla ricerca di un’alternativa economica alla borsa indossata da Valentina Ferragni, su Asos potete trovare, in esclusiva, il modello proposto da My Accessories in una bellissima nuances rosa cipria, dal design trapuntato e con tracolla a catena regolabile.

