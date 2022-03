Il Lovecore ci fa venire gli occhi a cuoricino

Vediamo cuori e cuoricini a ogni angolo delle strade e la nostra vena romantica non si è estinta anche se San Valentino è passato da un po’? No, non siamo impazzite, è la tendenza Lovecore che ci ha rapite e non possiamo farne a meno!

La dolcezza si è impadronita di noi e dei nostri outfit: è la primavera, bellezze!

Lovecore, il manifesto romantic-pop della moda

Shakespeare ci ha fatto sognare storie d’amore struggenti e Disney ci ha illuso sull’esistenza del principe azzurro, quindi ci chiediamo: nel 2022 love is (still) in the air?

Sembrerebbe di sì e la moda ce lo conferma facendo tornare in auge le stampe, i pattern e gli accessori con il simbolo più pop dell’amore: il cuore. Da Chanel a Prada, da Simone Rocha a Moschino, l’alta moda rilancia l’amore con micro bag e clutch super romantiche.

Ma anche con un abbigliamento che ricorda gli anni Duemila per pattern e colori e ci conferma che “questa faccenda dell’amore è una cosa potentissima!“, come disse a suo tempo già Mago Merlino.

Dua Lipa è sicuramente una delle star più love addicted e infatti sfoggia una maxi collana choker dove un enorme cuore in metallo ruba la scena rendendosi protagonista.

Intanto la maison Valentino si chiede “What is love?” richiamandoci alla mente la grande hit dance anni ’90 che ha fatto da Cupido a tante storie d’amore.

E noi non riusciamo ancora a toglierci dalla testa la manicure di Valentina Ferragni, delicata e dolce come un cupcake che regala amore a non finire.

Noi siamo elettrizzate per questo prepotente ritorno di cuori e cuoricini nella moda, in fondo senza amore dove andremmo a finire? Quindi lasciamoci andare e cospargiamo i nostri look e make up di romanticismo!