Flame Nails, la manicure che infiamma (di stile) la primavera

La manicure più calda del momento? Sicuramente le Flame Nails, le quali stanno praticamente facendo scintille tanto nei saloni quanto sulla piattaforma social di Instagram. Un look grintoso, ribelle quanto basta da dare alle proprie unghie gel, che si distingue per autentiche fiamme a prendere con prepotenza il posto della più classica french manicure.

Azzardatamente definite una sorta di rivisitazione in chiave contemporanea di quest’ultima, le Flame Nails infiammano i beauty trend del momento con i loro colori vivaci, facendo breccia nel cuore di chiunque: le abbiamo recentemente viste ornare le unghie della bella influencer Alice Basso, la quale ha scelto di unire alla già popolare tendenza proprio l’attualissimo verde prato, scatenando l’entusiasmo dei suoi followers.

Flame Nails, la perfetta manicure di coppia approvata anche da Fedez e Chiara Ferragni

Dove le avevamo già viste? Le Flame Nails erano infatti comparse tempo addietro sulle mani dei Ferragnez, che avevano selezionato proprio loro per una romantica nail-art di coppia: un’idea perfetta sia da riprodurre alla lettera, ma anche da cui prendere spunto per la realizzazione di una manicure fluida.

Anche le Flame Nails subiscono l’influenza dei colori audaci che stanno facendo da sfondo alla moda degli ultimi mesi, accendendo le unghie con un guizzo di allegria: esse non fanno altro che affiancarsi alla schiera di energiche manicure di ispirazione anni ’90, le quali sono ultimamente tornate in auge con furore.

Così, dopo Marble manicure, unghie aurora e Checkered-Print Nails tocca ora fare spazio alla nuova manicure fiammante in mezzo alle tendenze di questa primavera, sperimentando, chissà, un nuovo look per le nostre unghie!