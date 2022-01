Unghie super scintillanti e colorate, magici giochi di luce ed effetto 3D per una manicure che si trasforma in un quadro d’autore? Possiamo avere tutto questo sulle nostre mani con la nail art aurora, per un look che richiama le meraviglie naturali del cielo tra fiaba e realtà…

Unghie aurora: manicure come un dipinto con la nuova tendenza nail art

Pronte a sfoggiare la magia dell’aurora boreale sulle vostre unghie? La tendenza nail art 2022 spopola sui social e ci offre straordinari spunti per avere una manicure unica e super invidiata!

Le unghie aurora sono bellissime e si possono declinare in varie lunghezze, forme e decorazioni, senza dubbio il top tra i must have del momento.

Le aurora nails hanno conquistato un posto di spicco nel nostro cuore e sono tra le più belle idee manicure di sempre, complici le tantissime sfumature iridescenti che possiamo regalare alla nostra nail art a seconda dei gusti e delle occasioni!

Nuance incandescenti, dal rosa al giallo, al verde fino al blu notte, restituiscono a questa nail art tutta la magia dello spettacolo naturale dell’aurora!

Deliziosa e assolutamente irresistibile la versione che combina la nail art aurora con una nota glitter super scintillante!