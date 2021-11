L'ultima tendenza unghie è morbida e vellutata

Arriva dall’America la nuova tendenza nail art che ci fa impazzire con la sua delicatezza: le unghie di velluto sono irresistibili e scintillanti, come potremmo farne a meno? A lanciarla per prima su Instagram è stata Amy Le, nail designer losangelina da 290mila followers, e l’effetto è stato incredibile, un vero e proprio boom di velluto!

Con la riscoperta del velluto anche nella moda, queste unghie sono le più cool ed eleganti dell’inverno. I colori? Decisamente sgarcianti!

Unghie naturali o con semipermanente: le velvet nails sono perfette per tutte

Creare queste unghie di velluto non è difficile e può essere fatto sia sulle unghie naturali che su quelle ricostruite con gel o semipermanente. Ricordate lo smalto magnetico utilizzato per la manicure cat eye? Rispolveriamolo per l’occasione, perché ci servirà soltanto lui e un magnete specifico per la nail art: dopo aver applicato lo smalto, poniamo il magnete al centro dell’unghia e spostiamolo più volte in tutte le direzioni.

In questo modo, il movimento del magnete farà emergere le particelle scintillanti contenute nello smalto magnetico, creando l’effetto velluto che ci farà impazzire.

Questa manicure è una vera coccola per l’inverno e proprio perché la sua morbidezza ci farà ritrovare il buonumore anche nelle giornate grigie, non accontentiamoci di colori scuri ma osiamo con colori pastello e sgargianti. I più cool sono sicuramente il verde salvia, il rosa malva, l’argento e il blu elettrico.