La manicure rock per l’inverno 2021 è la super tendenza che fa impazzire le star, Maneskin in testa! Sono loro a spiegarci come sfoggiare smalti elettrici su unghie rigorosamente cortissime per incorniciare un look audace e very hot, con una scelta di colori che si conferma il trend della stagione spazzando via le unghie lunghe dal nostro cassetto dei desideri. Le ultime foto della bassista della band, Victoria De Angelis, fanno bella mostra delle sue mani curate e sempre al passo coi tempi, con ventate di nero e blu elettrico che mandano vibrazioni glam senza perdere un colpo!

Unghie inverno 2021: corte con smalti elettrici, come i Maneskin ci insegnano…

Nero, rosso sanguigno e blu elettrico sono i top trend per le unghie inverno 2021 e… addio unghie lunghe! I Maneskin aprono la strada a una manicure perfetta e super rock che porta in testa alle tendenze colori sensuali e profondi, accesi e senza pretesa di passare inosservati su unghie rigorosamente corte. Così ci innamoriamo perdutamente dello smalto scelto da Vic De Angelis per il suo live a Las Vegas sul palco dei Rolling Stones! Lo scatto sexy pubblicato su Instagram è un golosissimo e irresistibile invito a replicarlo sulle nostre mani per tutta la stagione…

E che dire delle scelte super trendy di Damiano? I suoi smalti ci fanno venire l’acquolina in bocca, con salti vibranti dalle tonalità pastello (come nel loro video di Mammamia) al caldo rosso rubino e all’immancabile nero. Un vero e proprio evergreen per chi ama lo smalto e tutte le sue declinazioni!