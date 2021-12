Siete a caccia di nuove tendenze in fatto di manicure e volete unghie di sicuro successo? Ecco qui la nail art a scacchi, che torna prepotente sulle scene pronta a passare al top fra i trend del momento (e dei mesi a venire). Si tratta di una scelta dal sapore rock che strizza l’occhio alla galassia skater, ma lascia anche spazio a una golosa versatilità per sbizzarrirci con declinazioni che combinano smalti super colorati, pastello, metallizzati, extra lucidi o opachi, glitter, cristalli di luce e tante altre decorazioni deliziose. Lasciatevi tentare, ne vale davvero la pena…

Nail art a scacchi: tendenza unghie da star anche nel 2022

Le unghie a scacchi sono un must per chi ama una manicure dai tratti marcatamente geometrici e ci permette di giocare con varie combinazioni di colore (dal classico e ruggente bianco/nero a mix and match dai toni più romantici come l’intramontabile rosa/oro).

Per il prossimo anno, sapete già su cosa puntare in fatto di nail art e… guardate qui sotto!

Meravigliosa e irresistibile la declinazione che porta il motivo a scacchiera su un solo dito incorniciata da una manicure opaca total black, super sensuale e very cool!

E che dire della versione sfoggiata da Dua Lipa e che rivedremo per tutto il 2022 sulle unghie delle star? Date un’occhiata, a noi sembra davvero divina…