Con tutte queste perle faremo invidia anche alla Sirenetta

Le perle: simbolo di eleganza intramontabile, gioielli da principesse per eccellenza e ora anche tendenza da tenere d’occhio in questo autunno-inverno. Dopo i gioielli tennis tornati in auge grazie alla collezione di Chiara Ferragni, i gioielli Antica Grecia per look a dir poco divini, arrivano le perle a tempestare abiti, maschere gioiello, spille dal gusto vintage ma attualissimo e accessori come scarpe e borse. Esperta per eccellenza di perle? Ovviamente la super britannica Vivienne Westwood, che ha rivoluzionato la moda coi suoi abbinamenti contemporary-goth.

Abbinare le perle nel modo giusto è la cosa più facile che farete

Il modo migliore per indossare le perle? Abbinargli un look bon ton con fiocchi, ispirato alla celebre Coco Chanel, può essere un’idea, ma anche dar vita ad outfit sporty-chic è un’ottimo modo di cavalcare le tendenza moda di questa stagione fredda. Quello che ci piace in particolare delle perle, infatti, è che riescono a conferire luminosità e raffinatezza a ogni abbinamento al quale siano affiancate.