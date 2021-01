Pezzi vintage che sono ancora attuali e dove trovarli

La moda second hand e vintage è ormai entrata nella nostra quotidianità. Tra i vari negozi e store online, è sempre più facile reperire capi di seconda mano, belli ed spesso anche economici, a cui donare una seconda vita.

Le amanti dei luxury brand hanno cominciato a scovare in rete e nei negozi fisici anche capi second hand e vintage a prezzi decisamente scontati. È diventato così sempre più “facile” aggiudicarsi un capo di Louis Vuitton, Max Mara o Gucci ad un prezzo decisamente inferiore a quello che troveremo in negozio.

Ecco quindi quali sono i capi luxury second hand più belli e ricercati che potete trovare a prezzi scontati.

L’iconico cappotto Max Mara color cammello

Il cappotto è sicuramente tra i capispalla più ricercati in questo periodo. Se siete alla ricerca del capo perfetto, il cappotto color cammello di Max Mara è sicuramente una chicca da non lasciarsi scappare.

Su Vestiaire Collective, uno degli shop online più frequentati dalle amanti del luxury second hand e vintage, potete trovare questo bellissimo capo vintage nella taglia 42. Intramontabile, questo cappotto è perfetto per qualsiasi outfit, da quelli più sporty a quelli più bon ton.

Vestiaire Collective | Max Mara – cappotto in lana cammello

Chanel, borsa intramontabile

Tra le borse dei sogni di qualunque donna è molto probabile che ci sia anche una Chanel. Grande o piccola, in tessuto o in pelle, con dettagli particolari o semplice, questa borsa iconica è destinata a farci compagnia per tutta la vita.

Su Rebelle, piattaforma che propone articoli luxury second hand e vintage, potete trovare questa bellissima Chanel nera in tela con hardware e catena d’oro.

Rebelle | Chanel – borsa a tracolla in tela in nero

La Jackie di Gucci, ovviamente vintage

L’iconica Jackie di Gucci è stata rivisitata quest’anno ed è disponibile in diverse dimensioni. Tra le borse must have da avere, su The Vintage Bar potete trovare questa borsa realizzata in tela con dettagli in pelle e loghi tono su tono.

Il prezzo, essendo second hand, è decisamente scontato rispetto a quello dei modelli disponibili attualmente nella nuova collezione del brand.

The Vintage Bar | Black Diamante Canvas Jackie

Tubino asimmetrico di Lanvin

Il tubino è uno di quegli abiti che non passerà mai di moda. Amato da Audrey Hepburn e visto praticamente ovunque, dalle serie tv come Sex and the City ai film più iconici, bisogna averne almeno uno nell’armadio, da indossare nelle occasioni importanti o anche tutti i giorni, smorzando la sua “serietà” con accessori colorati o sneaker e combact boots.

Se siete alla ricerca del tubino perfetto, il modello asimmetrico, ovviamente vintage, che potete trovare su Shop the Story, potrebbe avvicinarsi molto al vostro abito dei sogni. Disponibile in taglia 38, questo tubino è in grigio antracite ed è elasticizzato.

Shop the Story | Tubio asimmetrico Lanvin

La baguette Pouch di Bottega Veneta

Vi siete innamorate della baguette Pouch di Bottega Veneta, ma il prezzo dei modelli in negozio è un po’ troppo alto? Beh, su Vestiaire Collective potete trovare il modello mini, in nero, ad un prezzo decisamente scontato. La borsa, inoltre, è second hand ma mai indossata, quindi è davvero “come nuova”.

Vestiaire Collective | Bottega Veneta – Borsa baguette Pouch in Pelle – Nero

Le ballerine vintage di Chanel

Coco Chanel ha lanciato per la prima volta, nel 1957, queste iconiche ballerine bicolore che oggi continuano ad essere tra gli articoli top della maison. Le potete trovare, ovviamente vintage, da The Vintage Bar. Made in Italy, queste ballerine sono in pelle di vitello e sono perfette da indossare, anche grazie all’abbinamento di colori, alle vostre gonne a tubino o ai vostri jeans preferiti.