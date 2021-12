Per sembrare una Dea ci bastano solo i gioielli giusti

Lo stile non è solo questione di capi d’abbigliamento alla moda. Anzi, spesso la differenza tra un look e l’altro è fatta proprio da loro: gli accessori. Tra questi ultimi, i preferiti delle donne sono soprattutto scarpe, borse e gioielli… i nostri migliori amici. Tra le tendenze gioielli autunno-inverno non troviamo solo i tradizionali e bon ton modelli tennis, ma anche i gioielli ispirati all’Antica Grecia. Dal fascino intramontabile, questi gioielli in oro e pietre dure, con forme geometriche e maxi size, donano un tocco esotico ai nostri outfit e un po’ di misterioso fascino.

I gioielli Antica Grecia si ispirano al mondo animale

Tra i gioielli in stile Antica Grecia troviamo sicuramente quelli ispirati al mondo animale. In particolare, uno degli esempi più calzanti per descrivere questa tendenza sono i gioielli serpente. Li abbiamo visti tra le collezioni firmate Gucci, quelle Versace che riportano l’iconico motivo a Medusa (dalla testa tempestata di serpenti) e anche in quelle avanguardiste firmate Schiaparelli, apprezzatissima da celebrity del calibro di Chiara Ferragni, anche per le sue accattivanti maschere gioiello.