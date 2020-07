Spiagge Sardegna: sono tutte belle, ma le più particolari in assoluto, che rimangono impresse? In quest’articolo scopriamo le migliori spiagge della Sardegna attraverso la classifica persona di Pourfemme.

“La Sardegna è una di quelle cose che o si amano o si adorano” cita un famoso proverbio, ed ha proprio ragione! Le spiagge della Sardegna sono caratterizzate da un mare cristallino e da infinite distese di sabbia dorata…insomma, sono un vero e proprio Paradiso!

Se state pensando di andare in Sardegna quest’estate, e di visitare le sue meravigliose località, vi consigliamo le 10 spiagge più belle della Sardegna.

Sardegna spiagge: nord

Tra le migliori località balneari della Sardegna Nord troviamo “La Pelosa“. Nell’estremo lembo nord-occidentale dell’isola e a soli cinque chilometri da Stintino, questo paradiso naturale vi sorprende con le sue acque calme circondate da una profumata macchia mediterranea.

A seguire, sempre nella zona di Stintino, abbiamo la spiaggia di “Ezzi Mannu” : dune ricoperte da vegetazione mediterranea e sassolini bianchissimi sulla riva, ci sono anche svariati servizi per i più esigenti.

Come non menzionare poi l’Isola di Budelli e la sua Spiaggia Rosa, invidiataci da tutto il mondo. L’isola di Budelli è una piccola isola che fa parte dell’arcipelago di La Maddalena e ne costituisce la parte più incontaminata e selvaggia.

La Spiaggia Rosa deve il proprio nome al colore della sabbia, ricca di frammenti di corallo, ma anche di gusci di molluschi, pezzetti di granito e di conchiglie. Questo spettacolo della natura è dovuto anche ai frammenti di un piccolo microrganismo chiamato Miniacina miniacea.

Spiagge Sardegna sud, le migliori località balneari

Abbiamo selezionato per voi i luoghi dove non potete non andare a farvi un bagno nel sud della Sardegna.

Partiamo con la spiaggia “di Tuerredda“: si trova a Teulada, in provincia di Cagliari, ed è una distesa di sabbia bianca che degrada dolcemente verso l’azzurro intenso del mare. C’è un accesso a numero chiuso e il divieto di fumo e plastica.

Continuiamo il nostro viaggio tra le località balneari migliori della Sardegna con Su Giudeu, nella famosa località di Chia.

Un’altra suggestiva località della Sardegna sud è lo Scoglio di Peppino. Lo “Scoglio di Peppino” è situata al confine tra Muravera e Castiadas: dall’alto prende la forma di una tartaruga.

A sud di Buggerru, nella costa sud-ovest della Sardegna, ai confini del Sulcis, c’è una splendida baia incorniciata da alte falesie e dominata da una torre spagnola: è Cala Domestica, tra le più belle località balneari della Sardegna sud.

Concludiamo la rassegna con “Punta Molentis”: una delle perle di Villasimius che si trova lungo la provinciale panoramica per Castiadas e Costa Rei.

Migliori spiagge Sardegna centro

La rassegna continua con le migliori località balneari del centro Sardegna.

Cominciamo con Cala Goloritzé, una spiaggia che si trova nel territorio comunale di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro. Caratterizzata da rocce e vegetazione mediterranea, è un vero e proprio paradiso!

Infine, abbiamo Cala Mariolu: una perla del golfo di Orosei, nella costa centro-orientale della Sardegna. Cala Mariolu è una caletta intima caratterizzata da sassolini bianchi e rosa.

Queste sono le migliori località balneari della Sardegna: se vederle vi ha fatto venire voglia di prenotare subito una bella fuga di relax e piacere in Sardegna, qui potrete trovare maggiori informazioni sull’isola più bella del mondo!