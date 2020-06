I costumi H&M in catalogo per l’estate che sta per arrivare sono infiniti: costumi a fascia, costumi interi, bikini e balconcini di mille forme e colori. Dai costumi da bagno in colori pastello alle ruches, dalle fantasie floreali ai tradizionali nero, rosso e bianco, dai modelli a brasiliana al costume con lacci intrecciati e tagli geometrici. Diamo un’occhiata insieme alle tipologie più di tendenza tra i costumi di H&M e prepariamoci per le vacanze!

Costumi H&M: bikini

Foto H&M

H&M propone numerosi modelli di costumi da bagno due pezzi con top super push up. Oltre ai tradizionali sopra a triangolo con laccetti o con scollo all’americana, i balconcini push up contenitivi e strutturati sono perfetti sia per fare foto da postare sui social che per tuffarsi dagli scogli o dal pedalò in tutta tranquillità.

Foto H&M

Vi piace la stampa animalier? Troverete, anche online, il costume adatto a voi. Vi piacciono i costumi da bagno in colori laminati come l’oro o il bronzo perché ricordano l’estate? Anche in questo caso sarete soddisfatte.

H&M

I colori brillanti, le strisce verticali larghe o strette, le fantasie a fiori tropicali o le mini stampe floreali ampliano ancora di più la rosa dei costumi donna da cui scegliere. L’ideale per scegliere il proprio costume è fare un giro sul sito di H&M.

Costumi H&M a fascia

Foto H&M

Stesse fantasie e stessi colori si ripropongono anche per i costumi a fascia, presentatici in colori pastello come il lilla, il celeste, il rosa, il giallo crema e il verde acqua.

Foto H&M

I costumi a fascia di H&M sono più sportivi dei sensuali bikini e pensati per un outfit da spiaggia estremamente confortevole e giovanile. Troverete modelli a fantasia marmorizzata, con fascia intrecciata senza spalline e coppe imbottite, in tessuto elasticizzato a righine, in versione metà fascia-metà bikini, sport bra per le sessioni di corsa sul bagnasciuga o acqua gym e chi più ne ha più ne metta.

Foto H&M

Anche in questo caso il binomio costumi/online vi aiuterà a scegliere il vostro preferito tra i costumi H&M.

H&M costumi interi

H&M

Se i costumi da bagno due pezzi non fanno al caso vostro, non vi resta che scegliere tra i costumi interi. H&M propone modelli regular size e plus size modellanti, in colori brillanti o nude, scuri o chiari, con scollo a V profondo e ruches sui bordi o squadrati con cinture e fibbie in vita.

Foto H&M

Potrete spaziare di modelli super minimal con taglio sportivo a quelli con bordini ricamati o intagliati, oppure scegliere un taglio olimpionico con scollatura sportiva. In alternativa buttatevi sulle righe larghe verticali: non mancano modelli in bianco e lilla (il colore più di tendenza della stagione) con scollo profondo sulla schiena e lacci intrecciati.

Foto H&M

Vi piacciono gli sgambati in stile anni ‘90? Troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro tra i costumi interi di H&M; perché la verità è che i modelli che il brand di fast fashion ci propone sono tantissimi e sempre di più. Difficilmente resterete insoddisfatte, allora correte a procurarvi i vostri costumi H&M per l’estate!

