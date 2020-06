Da Bonprix i costumi non finiscono mai! I costumi donna in catalogo per l’estate spaziano dai bikini ai costumi taglie forti, dagli interi a quelli a fascia. Diamo un’occhiata insieme su Bonprix per costumi di ogni genere tra cui scegliere, con uno sguardo alle tendenze di quest’anno, al rapporto qualità-prezzo, ai colori e alle fantasie.

Continua a leggere

Continua a leggere

Bonprix: costumi a bikini

Foto Bonprix

I top per i costumi da bagno a bikini sono contenitivi, imbottiti con ferretti, a balconcino o con scollo all’americana.

Continua a leggere

Foto Bonprix

Le fantasie e i modelli sono classici ma variegati: scegliete ad esempio un costume Bonprix a quadretti Vichy neri, blu o verde acqua (i quadretti e il verde acqua sono tra le tendenze più in di quest’anno), oppure un crop top a stampa tropicale da abbinare a uno slip classico nero.

Foto Bonprix

In alternativa buttatevi sui monocolore, ma con un tocco particolare: giallo ocra dorato, blu elettrico o rosa corallo. Sul catalogo di Bonprix non mancano i modelli neri con fiocchi, ruches, frange o quelli a stampe semi animalier dal taglio sportivo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Costumi Bonprix a fascia

Foto Bonprix

Bonprix propone costumi a fascia colorati e con stampe particolari. Qualche esempio? Il costume a stampa psichedelica in colori a metà tra i fluo e i pastello, oppure quello con fiori tropicali coloratissimi e brillanti. Tra i modelli Bonprix non ne mancano alcuni con fantasie tradizionali, adatti a donne più mature a cui piace conservare un tocco di stile anche in spiaggia.

Foto Bonprix

I top a fascia possono essere abbinati a slip a brasiliana o sgambati, a slip a vita alta dal tocco vintage o, addirittura, a pantaloncini e culotte più sportive e “maschili”.

Bonprix: costumi da bagno per taglie forti

Foto Bonprix

Bonprix è un marchio famoso anche e soprattutto per la vasta scala di taglie che propone, tra queste anche le taglie forti e tra queste anche quelle per i costumi da bagno.

Continua a leggere

Continua a leggere

La tendenza dell’estate è il costume intero! Vediamo i modelli imperdibili

Foto Bonprix

I trikini e i costumi interi sono la scelta migliore se si vuole camuffare un po’ l’addome, o anche semplicemente per un look da spiaggia confortevole.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Bonprix

I costumi da bagno Bonprix sono performanti e contenitivi, di tanti colori, forme e fantasie.

Foto Bonprix

Prendete ad esempio il costume intero con frange sul petto color salvia, nuance di tendenza, o quello che mischia stampa animalier e fiori tropicali.

Foto Bonprix

Oltre ai classici modelli incrociati sotto al petto su Bonprix trovate costumi più sportivi, con scollo profondo e laccetti colorati intrecciati a mo’ di corsettatura.

Continua a leggere

Bonprix costumi: moda mare

Foto Bonprix

E infine l’abbigliamento da mare: oltre ai costumi, online trovate una vasta offerta di kaftani, parei, vestiti larghi in tessuti leggeri e accessori per la spiaggia. Vi piace abbinare abito e costume Bonprix?

I costumi da bagno Tezenis e tutte ti chiederanno dove l’hai comprato!

Scegliete un abitino sportivo nero con frange e fate il paio con un costume dello stesso colore e con le stesse frange.

Foto Bonprix

In alternativa troverete abitini a fantasia cachemire a fondo rosso, vestiti in stile marinaretta, kaftani da signora monocolore o a mini fantasie.

Non perdere i costumi da bagno H&M, per un’estate tutta pepe e romanticismo!