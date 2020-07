Effekappa, l’avete mai sentito? Voglia di mare, voglia di costumi: Effek è qui per questo. Tra i brand di costumi Effek è sicuramente uno di quelli dalla scelta più variegata. I modelli in catalogo sono tantissimi, colorati, spezzati o coordinati. A fascia, a bikini e a monokini, come si legge sul sito al posto di “costumi interi”. Diamo un’occhiata ai costumi FK allora, prestando particolare attenzione alle tendenze di questa stagione calda, così da scegliere il costume Effek più glamour che possiate immaginare.

Costumi Effek: i bikini

Se c’è una cosa che balza subito all’occhio scorrendo tra le pagine del catalogo Effek è che i costumi a bikini sono particolarmente succinti: triangolini e top all’americana sono abbinati a slip a brasiliana con laccetti e sgambatissimi. Non manca la presenza di alcuni pezzi più coprenti, come ad esempio i modelli top Marylin da abbinare agli slip a vita alta, in pieno stile anni ’50.

Foto F**K

Cos’altro? I colori e le fantasie! Effek gioca sui disegni cachemire, sulle fantasie animalier e soprattutto sui colori brillanti e i tessuti lucidi e cangianti. I costumi in lurex e in velluto sono sicuramente di tendenza, specialmente se realizzati in colori come il viola, il verde acqua, il fucsia, il giallo. Effek gioca sui ritagli, sulle applicazioni di stoffa e frange in rilievo e sull’asimmetria, un ottimo modo per dare dinamicità ai propri capi!

Costumi a fascia

Foto F**K

A proposito dei costumi a fascia di Effek la scelta è praticamente infinita: vi piacciono i tagli sportivi con mini bretelle? Oppure i monospalla a mini fantasie psichedeliche e colori caldi? Troverete qualcosa che fa al caso vostro. Sul sito potrete scegliere di abbinare un top a fascia con uno slip coordinato ma diverso dal sopra, per un look da spiaggia irripetibile. Ruches, volants, applicazioni, cuciture asimmetriche e lacci da intrecciare lungo il busto movimentano i modelli a fascia di Effek.

Foto F**K

In alternativa al classico slip coi laccetti potrete scegliere anche una culotte, confortevole e sportiva. Stampe camouflage con paillettes applicate e modelli in velluto in sfumature accesissime fanno al caso vostro se siete amanti del color block.

Monokini Effekappa: i costumi interi

Per quanto riguarda i costumi interi la scelta varia da modelli monocolore in sfumature brillanti, senza spalline e con coppe corsettate, a quelli in velluto e tessuti metallizzati. Un esempio è il modello di velluto in verde acqua e dettagli lilla. Se amate l’animalier troverete modelli che fanno al caso vostro, insieme a costumi interi che sarebbero quasi adatti a un red carpet: lurex, intagli, applicazioni, nappe e fusciacche si abbinano a fantasie camouflage o etno chic, ricordandoci un po’ le stampe care al marchio Etro.

Foto F**K

Le stampe fiorate con fondi color pastello si affiancano a fantasie di cerchi, mini disegni geometrici e colori caldi in stile anni ’70. La verità è che i costumi Effekappa sono così tanti che l’unico modo per scegliere è spulciarli tutti dal primo all’ultimo. Non sarà facile, ma ce la faremo!

Abbigliamento da mare Effekappa

Foto F**K

E infine cosa abbinare ai costumi Effek per completare i propri look da spiaggia? Effek pensa anche a questo e propone una vasta gamma di copricostumi e gonne a fantasie. Modelli realizzati in stoffe leggere, lunghi fino alle caviglie e tempestati di stampe colorate e patchwork di fantasie. In alternativa scegliete un pantalone largo a zampa d’elefante con spacchi laterali o a palazzo con elastico in vita.

Foto F**K

Se con i pantaloni lunghi già sapete che avreste troppo caldo scegliete un paio di shorts in alternativa: le fantasie e i colori non mancano neanche in questo caso. Tra i capi Effek ne trovate alcuni adatti anche agli eventi serali: abiti lunghi estivi ed eleganti, monocolore o a fantasie, con intrecci e scollature particolari, schiena scoperta, frange e applicazioni in rilievo che rendono il tutto sicuramente particolare!