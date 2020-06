Se siete in cerca di un costume brasiliana, bikini brasiliani o anche di un costume intero alla brasiliana per l’estate 2020 e volete acquistarne uno di tendenza e particolare, sappiate che le nuove collezioni sono ricchissime di modelli ispirati ai trend più in voga della stagione.

Scopri il catalogo dei migliori brand di costumi da bagno per il 2020!

Foto Asos

I costumi brasiliani si caratterizzano per uno slip più sgambato nella parte posteriore, anche se non tanto quanto un costume a perizoma. Solitamente fanno parte di tutti i cataloghi delle nuove collezioni, in abbinamento con reggiseni a fascia, a triangolo o imbottiti e push-up. Quest’anno le fantasie floreali, a righe, con ruches e volants si spartiscono la scena coi tessuti metallizzati, in lurex, velluto e dai colori pastello.

I bikini brasiliani con laccetti regolabili

Foto Bikini Lovers

Se cercate bikini brasiliani regolabili, i costumi 2020 che fanno per voi sono tanti e di tanti marchi: ad esempio Benetton, Liu Jo, Goldenpoint, Tezuk o Bikini lovers. I classici laccetti laterali consentono di regolare al meglio l’aderenza sulle anche. Da non perdere anche i bikini brasiliani di Miss Bikini: succinti, intriganti e colorati.

Bikini brasiliani economici: le novità 2020 dei marchi low cost

Foto Zara

Anche nelle collezioni di costumi da bagno dei brand di fast fashion low cost troviamo creazioni di tendenza a prezzi molto competitivi.

Foto Benetton

Dai bikini brasiliani a triangolo di Zara a quelli di H&M, da quelli a fantasie geometriche di Benetton a quelli per taglie classiche e comode di Asos, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Bikini brasiliani con volants e ruches: il trend dell’estate

Foto H&M

I costumi brasiliani con ruches e volants sono il trend dell’estate, li trovate in versione a vita alta o bassa, oppure a costume intero alla brasiliana. Da non perdere il costume intero a quadretti Vichy di Zara, le brasiliane di Tezenis, basic ma femminili, e le novità di H&M, magari a tinta unita ma rigorosamente nei colori must have della stagione: lilla, verde acqua, giallo crema e colori pastello in generale.

Costume brasiliana con top push-up: a balconcino o imbottiti

Foto Asos

Se la vostra preferenza va ai costumi da bagno a balconcino imbottiti, tra i modelli push-up troviamo le novità di Tezuk e Bikini lovers, in velluto, colori brillanti e cangianti, da abbinare a costumi brasiliani regolabili o a slip classico, ma anche i bikini con ferretto di Goldenpoint e Liu Jo.

Costume brasiliana e top a fascia: stanno bene?

Certo! A chi adora i costumi da bagno a fascia sono riservati i modelli di costumi brasiliani di Calzedonia, Zara, H&M, ma anche di marchi di target più alto che quest’anno hanno puntato particolarmente sui top a fascia e sul costume intero a brasiliana. La verità è che in qualsiasi catalogo troverete tutte le versioni di costumi brasiliani che potete immaginare, basta solo scegliere il vostro preferito, o i vostri!