Il pancione è cool: la sfida a colpi di stile tra Rihanna e Kylie Jenner

Abbandoniamo l’idea dei vestiti oversize, senza forma e lunghi alle caviglie: la maternità 2.0 mette in primo piano proprio il pancione e le star ci dimostrano che dobbiamo mostrarlo con orgoglio!

Kylie Jenner e Rihanna si “sfidano” a colpi di stile con look incredibili che rompono ogni tabù: top corti, giacche oversize e forme sottolineate da abiti aderenti. Stiamo amando alla follia questa sfilata premaman social!

Maternity dress: stile all’ennesima potenza, parola di vip

La pancia nuda in evidenza è il must della primavera 2022 e sì, anche e soprattutto se si è in dolce attesa. Ecco allora che jeans a vita bassa si abbinano a top e giacca biker, oppure si mixano blazer oversize e abiti a stampa psichedelica super aderenti.

L’annuncio della seconda gravidanza di Kylie Jenner è stato dato con un abito in maglia cut out super glam che non lascia dubbi: è lei la regina dello stile.

Oppure è forse Rihanna, che non perde occasione per lasciarci senza fiato a ogni evento mondano con outfit sempre al top? Queen degli abiti see-through, lo avevamo detto, ma anche dello stile gotico e di quello urban.

Indossare con disinvoltura tacchi alti e leggings a staffa non è da tutte, ma ci dimostra che si può essere stilose anche in gravidanza.

Due modi di intendere il maternity dress, quello di Rihanna e Kylie Jenner, ma con un’unica cosa in comune: l’orgoglio di mostrare il pancione e sentirsi sexy!