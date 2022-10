Presepe fai da te: tante idee creative e originali

Il presepe fai da te è per definizione uno degli addobbi natalizi fai da te più creativi in cui cimentarsi per creare qualcosa di unico… sebbene sempre nel solco della tradizione.

Per costruire un presepe: le idee originali non mancano, sia per quanto riguarda i materiali da utilizzare che per la composizione, e anche per la scelta dei protagonisti che lo animeranno.

A parte la Sacra Famiglia nella capanna, infatti, possiamo sbizzarrirci ad inserire nel nostro presepe statuine classiche, ma anche personaggi inediti, un po’ come sono soliti fare i grandi maestri del presepio: i napoletani, che ogni anno si divertono ad inserire nelle loro meravigliose creazioni anche statuine ispirate ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport.

Senza arrivare a stravolgere l’impianto classico del presepe, anche noi possiamo usare la nostra fantasia per realizzare un presepe speciale con materiali originali. Vediamo qualche idea!

Come realizzare un presepe fai da te: i materiali

Foto di Pixabay | articgoneape

Ovviamente quando si parla di realizzare un presepe fai da te, la prima cosa a cui pensare sono i materiai da utilizzare. Di sicuro molti di questi materiali di recupero li avete già disponibili come rimasugli delle decorazioni natalizie fai da te che avete realizzato.

Dalla plastilina alla carta, si possono usare davvero parecchi materiali per creare le statuine ed il paesaggio tutto intorno.

La cosa migliore è quella di procurarsi materiali base. Per un presepe semplice da realizzare, il cartone e il sughero saranno perfetti. I personaggi, le statuine, invece, potreste trovarle tranquillamente nei negozi di hobbistica o nei centri commerciali, in diversi materiali.

Vediamo dunque quali sono i materiali più creativi per realizzare un presepe fai da te davvero unico.

Presepe realizzato con il cartone: semplicissimo da realizzare

Foto di Pinterest

Una delle idee creative che va per la maggiore quando si parla di presepi, è quella di realizzarli con il cartone. Il cartone di presta benissimo anche per realizzare gli addobbi fai da te per l’albero di Natale.

Si potrebbe, per esempio, lavorare con del cartone inutilizzato e pronto per essere cestinato. Basterà ritagliarlo seguendo la traccia dei personaggi che abbiamo disegnato e che popoleranno il presepe; una volta ottenute le figure desiderate: andranno attaccate con della colla vinilica sullo sfondo.

Sempre con la carta, si potrebbe creare un meraviglioso e vivacissimo presepe colorato con del cartoncino. Anche in questo caso: ritaglieremo con le forbici i personaggi che comporranno il presepe e poi li incolleremo con della colla vinilica.

Costruite la capanna usando vecchie scatole di cartone che potrete foderare con della carta da pacchi per conferire l’aspetto rustico, oppure ricoprire con un bel tettuccio in sughero.

Sempre dal cartone, ritagliate la stella cometa e dipingetela in oro spruzzandola con la vernice spray. Le casette del vostro presepe – magari fatene giusto due o tre addossate al fondale – potranno essere ugualmente ricavate facilmente da vecchie scatole di cartone o tetrapack.

Per riempire la capanna procuratevi della paglia (come quella dei cesti regalo), mentre il resto del terreno sarà ricoperto da sabbiolina e piccoli ciottoli. Inserite i personaggi e non dimenticare di sistemare le lucine.

Presepe fai da te con la pasta di sale: perfetto anche per i bambini

Un metodo originale per creare un bellissimo presepe fai da te è quello di utilizzare la pasta di sale che potrete comodamente preparare in casa. Un’alternativa divertente per i più piccoli della famiglia.

Infatti, seguendo la ricetta per la pasta di sale in un attimo otterrete il materiale per dar vita alle vostre statuine del presepio.

Inoltre può rivelarsi un perfetto lavoretto natalizio per i bambini, vedrete si divertiranno moltissimo a mettere le mani in pasta per realizzarlo.

Per i bambini un bel presepe fai da te è senza ombra di dubbio un ottimo modo per immergersi nella magica atmosfera natalizia, a patto che il lavoro non diventi troppo lungo, pesante e complicato per le loro manine, e soprattutto che ci siano degli adulti a guidarli.

Si sa, i bimbi tendono a perdere la pazienza facilmente, quindi un presepe adatto ai bambini non sarà difficile da fare se ci si limita alla capannuccia e ai personaggi della Natività, più qualche angelo e i pastori.

Scegliete le fisionomie e le caratteristiche insieme ai bambini, in questo modo definirete anche lo stile del presepe: se semplice, moderno oppure classico.

Presepe fai da te in carta crespa

Un esempio semplicissimo di presepe fai da te è quello fatto con la carta crespa. Ecco come realizzarlo facilmente e cosa ci serve:

2 fogli di carta crespa marrone-viola

2 fogli di carta crespa bianca e azzurra

Carta velina azzurra e bianca

Carta velina bordeaux

Carta da cucina bianca

Colla a caldo

Spago

Rametto in legno

Forbici

2 ovetti di legno (5×3,5 cm)

1 sfera di legno diametro 2,5 cm

Pennarello nero

Per creare San Giuseppe e la Madonna dovrete tagliare 20 cm di carta crespa sulla lunghezza, che poi arriccerete con la colla a caldo creando una figura a clessidra.

Per fare Gesù Bambino, invece, usate la carta velina bianca. Per costruire le braccia tagliate una strisciolina di carta 15×25 cm, piegatela in due sulla lunghezza e incollate i lati.

Le mani saranno delle palline di carta da cucina arrotolate. Sulla sommità della figura sistemate l’ovetto in legno che fungerà da testa. Sia il copricapo che l’abito di carta crespa saranno fermati da un filo di spago, mentre il bastone di San Giuseppe sarà il nostro rametto.

Con il pennarello nero disegnate occhi e bocca delle vostre statuine, e create una piccola culla di rametti o radici (anche i bastoncini di cannella andranno benissimo) dove adagiare il bambinello.

Per qualcosa di ancor più elaborato potreste anche realizzare la cartapesta per dar vita ai personaggi o creare dei bellissimi origami natalizi per realizzare la stella cometa.

Presepe creato con il legno: per gli amanti dell’handmade

Se siete piuttosto brave con l’handmade, potreste anche pensare di creare un bellissimo presepe in legno. Sicuramente il fai da te con il legno è più elaborato rispetto alle altre alternative ma di grandissimo effetto.

Se ve la cavate con torchi e scalpelli potrebbe essere un’occasione per creare un presepe davvero originale.

Potreste anche realizzare soltanto la scena principale con Maria posizionata sulla sinistra della capanna, insieme al bue, Giuseppe con l’asinello sulla destra, come poi anche i Re Magi ed infine il bambin Gesù al centro dell’intera scena.

Presepe fai da te con i tappi di sughero: un’idea di riciclo creativo

Foto di Pinterest

Siete in cerca di idee creative per dare vita a delle statuine originali per il vostro presepe? Potreste crearle utilizzando il riciclo creativo con i tappi di sughero. Sì avete capito bene!

Si tratta di un’idea davvero originale e semplice da realizzare, vi basterà recuperare dei tappi che decorerete o colorerete per dar vita ai personaggi che abiteranno il vostro presepe.

La vostra creazione fai da te può essere considerata un lavoretto natalizio da fare assieme ai propri bambini, magari utilizzando per abbellire le statuine, dei materiali che si hanno già in casa in un’ottica di riciclo creativo e divertente.

Potreste far colorare proprio ai più piccoli di casa i visini e i corpicini che andranno costituire il vostro presepe.

Dove allestire il presepe in casa in base allo spazio

Foto di Pinterest

Solitamente per creare un presepe fai da te piuttosto grande si ricorre alle superfici disponibili in casa, come il ripiano di un mobile del salotto o dell’ingresso, sotto l’albero di Natale o, perché no, all’interno del camino spento.

Altrimenti, in base alle dimensioni finali del vostro presepe fai da te potreste posizionarlo su un piccolo tavolo o ancora, all’interno di un cassetto da lasciare aperto.

Se proprio non avete spazio da nessuna parte e non riuscite a rinunciarci, potreste sempre creare un presepe fai da te stilizzato e particolare da usare come centrotavola natalizio.

L’importante non è tanto dove sceglierete di posizionarlo ma come posizionerete gli elementi al suo interno.

Ad esempio fate attenzione a posizionare l’angelo sul timpano e la stella cometa sopra la capanna, solo dopo la nascita di Gesù o al massimo in contemporanea.

Seguendo la stessa logica, i Re Magi che si chiamano Melchiorre, Baldassarre e Gaspare vanno posizionati inizialmente lontano dalla capanna e man mano che i giorni avanzano dovrete farli avvicinare sempre di più fino a farli arrivare a destinazione tra i 5 ed il 6 gennaio in occasione dell’Epifania.

Come realizzare il presepe fai da te su più livelli

Foto di Pinterest

Se avete problemi di spazio in casa ma volete comunque realizzare un bel presepe fai da te, potreste optare di crearne uno realizzato su più livelli come quello in foto realizzato con le cassette della frutta.

Come farlo? Niente di più semplice, basterà reperire del cartone o del compensato da tagliare per creare delle sorte di mensole sul quale poi monterete i vari scenari.

Se gli elementi che vorrete posizionare nel presepe sono piuttosto leggeri, potreste ricavare dei soppalchi da una vecchia scatola di cartone da imballaggio, rivestirla con del muschio o della carta da presepe et voilà il gioco è fatto! Ecco un presepe su più piani.

O ancora, se disponete di qualche ritaglio di polistirolo potrete usarlo per creare dei ripiani semplicemente ritagliandone la sagoma e posizionare tutti i personaggi aiutandovi con degli stuzzicadenti.