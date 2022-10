Come fare la cartapesta

Tra i vari lavoretti di Natale per bambini che ci piacciono tanto, c’è la cartapesta. La cartapesta è un impasto molto facile da preparare: bastano dei vecchi giornali, acqua e un po’ di colla vinilica.

È facilissima da modellare, leggera e infrangibile. Con la cartapesta si possono realizzare un’infinità di oggetti, piccoli o grandi.

Con la cartapesta si creavano, e si creano anche oggi, maschere, scatole, gioielli, giocattoli, teste per marionette, personaggi per un Presepe fai da te e tanti altri oggetti.

È stata usata anche nei tempi passati per decorare pareti e soffitti, come surrogato dello stucco, ma anche per realizzare cornici, specchi e pannelli per le carrozze. Creare oggetti in cartapesta è un hobby che piace tanto ai bambini ma anche ai più grandi, che vogliono dilettarsi nella creazione di composizioni natalizie.

Tutto l’occorrente necessario

Foto Shutterstock | Rudenko Alla

Per realizzare la cartapesta ci sono degli oggetti necessari, per questo, abbiamo creato un elenco:

carta di giornale

bacinella

acqua

colla vinilica

gesso a presa rapida

frullatore

tempere

vernice lucida trasparente

Procedimento: guida passo passo

Foto Shutterstock | Simon Vayro

Ecco i passaggi fondamentali per fare la carta pesta. Bisogna strappare i fogli di giornale a striscioline e lasciarle macerare nella bacinella piena d’acqua per almeno 48 ore.

Trascorse le 48 ore, sarà necessario strizzare l’impasto, metterlo in una ciotola e frullarlo: deve risultare morbido, elastico e non ci devono essere pezzi di carta. Successivamente, bisogna aggiungere la colla vinilica e un cucchiaio di gesso che aiuta a mantenere la forma degli oggetti modellati.

L’impasto è pronto per essere modellato! Per rendere ancora più belli gli oggetti, il consiglio è quello di dipingerli con le tempere.