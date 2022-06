Moda: Butterfly Trend, la tendenza anni ’00 che ci farà volare questa estate

Una delle tendenze fashion appartenenti al moto vorticoso del Nineties Revival più amate del momento è senz’altro il Butterfly Trend: leggiadre e coloratissime ali di farfalla planano dall’alto su top, accessori, abiti e chi più ne ha più ne metta, condendo l’estate con un pizzico di magia alla “Barbie Fairytopia”. Antesignana della vecchia-nuova moda la nostra trendsetter Dua Lipa che, vestita di un lepidottero in cristalli colorati, aveva preso parte ai Grammy Awards 2021. Non senza scatenare il clamore generale, si intende.

I micro crop top tanto in voga per questa stagione tracciano la sagoma di una maestosa farfalla dalle ali spiegate sulla silhouette, lasciando forse poco all’immaginazione, ma una scia di meraviglia alle spalle.

Una moda già vista, che a suo tempo aveva già fatto strage di cuori: parliamo degli anni ’90/’00 ovviamente, quando non era affatto difficile apprezzare questo tipo di capi su pop star e supermodelle del calibro di Naomi Campbell e Kate Moss, oppure nubi di mollette a farfalla tra i capelli delle teenager.

Ma come si portano questi splendidi corpetti nell’estate 2022? A metà tra un Top Neckholder ed un corsetto, Butterfly Trend vuole che essi si accompagnino, come da tradizione, a jeans o minigonne rigorosamente a vita bassa, giusto per non privarsi di niente e rievocare in toto lo stile del periodo passato. C’erano dubbi?

Lo dicono le più note passerelle Haute Couture, e poi si sa, “ambasciator non porta pena”. Nessuno vieta però chiaramente di indossare queste piccole chicche abbinate a ciò che maggiormente ci rappresenta, per un concetto di fashion più libero e personale, come d’altronde dovrebbe essere.

Un buon motivo per accogliere la nuova tendenza a braccia aperte lo troviamo nella simbologia rappresentativa di questa piccola, graziosa creatura: essa pare personificare nientemeno che l’emblema di rinascita, trasformazione, speranza, coraggio e bellezza.

E tu, che ne pensi?