Se c’è un premio che qualunque artista americano sogna di portarsi a casa beh, quello è il Grammy. Considerata come l’equivalente dei premi Oscar per il cinema, la cerimonia di consegna dei Grammy Awards è probabilmente l’evento (e il riconoscimento) più importante del settore musicale d’oltreoceano.

La 63esima edizione dei Grammy Awards, com’è stato fino ad oggi per tutti gli altri eventi di questa portata, come ad esempio i Golden Globe, si è svolto nel segno della pandemia, tra distanziamento sociale, con pochissimi spettatori presenti, e un red carpet live ridotto all’osso.

In una serata all’insegna della musica e delle performance live, i premi consegnati sono stati tantissimi. La nostra Queen B, ovvero Beyoncé, si è aggiudicata 4 premi e ha raggiunto la bellezza di 28 statuette del grammofono.

Ad aggiudicarsi diversi premi anche Taylor Swift, la giovanissima Billie Eilish, Harry Styles e Dua Lipa.

Grammy Awards: i look più belli

Quello che ci ha davvero tenute incollate allo schermo per i Grammy Awards sono stati i look. Da Harry Styles sempre iconico in Gucci a Dua Lipa in Versace, ecco quali sono i look che abbiamo amato di più.

Taylor Swift

Taylor Swift, che si è portata a casa il premio “Album of the Year” per il suo disco folklore, ha scelto un bellissimo abito, molto primaverile, firmato Oscar de la Renta. A completare l’outfit super floreale, la cantante ha scelto di indossare un bellissimo paio di scarpe rosa confetto di Christian Louboutin.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Dua Lipa

Quest’anno diverse artiste hanno deciso di osare indossando sul palco dei Grammy Awards dei body preziosi. Noi abbiamo eletto quella con il body più bello: Dua Lipa. La cantante ha scelto un abito con body rosa e trasparenze Versace con gioielli Bulgari.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Harry Styles

Elegante, raffinato, iconico. Sono solo alcuni degli aggettivi che ci vengono in mente per descrivere Harry Styles, vincitore nella categoria “Best Pop Solo Performance”, sempre impeccabile in Gucci.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Lizzo

Lizzo è senza dubbio una delle cantanti più stilose passate sul palco dei Grammy Awards. Per quest’anno la cantante ha scelto due abiti, uno rosa confetto e uno verde menta, entrambi di Balmain, caratterizzati da arricciature e impreziositi dai gioielli.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Billie Eilish

Lo stile di Billie Eilish è davvero unico. La cantante, tra l’altro, ha vinto nella categoria “Record of the Year” con il suo album Everything I Wanted. Per il 63esimi Grammy Awards ha scelto un bellissimo completo coordinato, con tanto di mascherina abbinata, firmato Gucci.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Bad Bunny

Bad Bunny è sicuramente tra i re indiscussi della musica latin e per i Grammy Awards ha scelto di indossare un completo total black, con capellino con orecchie da coniglio, di Burberry.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Beyoncé

Poteva mancare Queen Bey tra i look più belli dei 63 Grammy Awards? Assolutamente no. La cantante, che ha trionfato in ben 4 categorie, ha scelto per l’occasione un mini dress in pelle nero, con guanti abbinati, di Elsa Schiaparelli.