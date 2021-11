Siamo abituate a vederla cambiare in modo camaleontico sulle passerelle di tutto il mondo e sulle patinate riviste di moda, ma nella realtà Bella Hadid rimane sempre più o meno la stessa. D’altronde quando si è belle, di nome e di fatto, perché cambiare?

Eppure questa volta ci ha stupite sul serio osando un taglio di capelli che ci riporta indietro nel tempo e ci ricorda la Valentina di Guido Crepax. Il micro bob sfoggiato nel video del designer di moda LaQuan Smith, asimmetrico e castano scurissimo, è semplicemente meraviglioso su di lei e noi già lo amiamo. Certo, anche l’outfit in latex rosso con corsetto e minigonna aiuta a renderla irresistibile.

Bella Hadid con il micro bob asimmetrico è super glamour

Abbandonato il suo classico taglio di capelli lungo, Bella Hadid ci mostra il suo nuovo haircut grintoso e super sexy, un micro bob che emana vibrazioni à la Linda Evangelista dei bei tempi andati. Da un lato il taglio è alto, più o meno a metà orecchio, mentre dall’altro i capelli sfiorano lo zigomo: un look asimmetrico che conferisce movimento al taglio e incornicia in modo originale il volto.

Non poteva mancare anche la frangetta, cortissima dal gusto retrò a ricordare le pin up delle raffigurazioni anni ’50, femminili ma determinate. Esattamente come la Valentina di Crepax, al quale l’hairstyle evidentemente si ispira.

Caschetto mon amour: la tendenza è sempre più micro

Siamo quasi sicure, ahimè, che quella di Bella Hadid sia, in realtà, una parrucca – nei post più recenti la supermodella sembra essere tornata al suo taglio originale, purtroppo – ma questo non cambia le cose: il caschetto è il taglio di capelli più di tendenza di questo autunno/inverno.

C’è chi lo ama medio-lungo a sfiorare le spalle, chi preferisce l’airy bob appena sotto la mascella, chi lo arricchisce con la frangetta e chi invece lo vuole semplice, con riga al centro e liscissimo. Il bob è versatile e perfetto per tutti i look, chi lo sceglie è pronta a cambiare acconciatura ogni volta che lo desidera, senza però toccare il taglio.

Come le vip insegnano, il caschetto è bellissimo con le beach waves ma anche super liscio e geometrico. Se vogliamo un look più sbarazzino possiamo concederci una riga a zig zag che dà un’aria mossa, spettinata ma chic, mentre se desideriamo l’eleganza niente di meglio che una riga laterale profonda. Insomma: un solo bob, mille stili.