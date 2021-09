Romanticismo alle stelle per Elisabetta Canalis, che ha festeggiato i 43 anni a Malibu con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, circondata da tantissimo amore. Con buona grazia di quelli che sostengono che tra i due ci sia aria di crisi. Così non sembra, a giudicare dalle foto dolcissime che Brian Perri e la stessa Canalis hanno condiviso in questi giorni.

Il compleanno dell’ex velina di Striscia la Notizia e nuova conduttrice di Vite da copertina su TV8, è stato all’insegna dell’amore: sulle meravigliose spiagge di Malibu, infatti, la Canalis si è circondata di amici stretti, bambini, cani e tanto divertimento.

Il mare di quella Los Angeles che l’ha accolta e nella quale vive da anni con il chirurgo italoamericano Brian Perri, è un’occasione per sfoggiare un fisico che farebbe invidia alle ventenni di tutto il mondo e un beauty look che è già tendenza.

Il caramel blonde che ci fa impazzire

Elisabetta Canalis anticipa la tendenza dell’autunno e ci fa innamorare della sua chioma safari-chic e molto elegante. Con quello che si può definire un contouring del capello, il colorist al quale da sempre la Canalis si affida Niki Epy, del salone Aldo Coppola di Milano, ha incorniciato il volto della showgirl con un caramel blonde caldo e intrigante.

La nuova tecnica di schiaritura, il face framing, è perfetta per dare risalto ai colori mediterranei della conduttrice e allo stesso tempo illuminarle il viso con varie tonalità di biondo, dal miele al bombshell. Il risultato è raffinato ma con un tocco wild semplicemente perfetto, sarà forse merito anche delle beach waves?

Elisabetta Canalis: il trucco al naturale che illumina

La bellezza di Elisabetta Canalis non ha bisogno di inganni o escamotage per essere messa in risalto, è una bellezza mediterranea, profonda e sensuale che trova la sua forza proprio dall’essere acqua e sapone. Niente trucchi pesanti, allora, ma un make up che gioca con gli occhi e con la pelle rendendoli radiosi: il nude che sarà il must di questo autunno/inverno.

La pelle dorata che le abbiamo visto questa primavera/estate è effetto del “trucco glow” composto da piccole quantità di primer, fondotinta liquido e blush, il minimo indispensabile per essere perfette e luminose.

Ma il segreto della showgirl è un altro, molto più dolce: sua figlia Skyler Eva. Futura make up artist di famiglia stando al divertente video pubblicato su Instagram in cui la baby Canalis dà lezioni di stile.