L’abbiamo semplicemente adorata come conduttrice tutto pepe di Non è la Rai, giovanissima ma dal talento già incredibile, ma Ambra Angiolini ci ha conquistate del tutto come attrice. Ora che ha firmato anche il suo primo libro, InFame, nel quale parla della sua bulimia, possiamo affermarlo: Ambra è la donna che tutte vorremmo come amica!

Simpatica e frizzante, la sua prorompente personalità emerge anche dal nuovo taglio di capelli sfoggiato per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio e riconfermato qualche giorno fa alla Milano Fashion Week. Il suo iconico e inseparabile long bob si arricchisce di una frangetta a tendina: i due must dell’anno che la rendono assolutamente perfetta.

Irresistibile cioccolato, la coccola dell’autunno

Il cioccolato si ama in tutte le sue forme, anche come colore di capelli perché no! Sarà la dolcezza che ispira, o l’eleganza che dona a renderlo il colore di tendenza di questo autunno. Ambra lo sfoggia sul suo caschetto medio con frangetta e alla Milano Fashion Week ha concentrato su di sé lo sguardo di tutti i presenti (forse anche perché abbinato al vestito-sottoveste di Ermanno Scervino, chissà).

Questo colore le dona in modo particolare perché contrasta in modo delicato con il suo incarnato chiaro, senza essere eccessivo, anzi mettendo in risalto i suoi occhi magnetici color nocciola. Che dire, corriamo dal parrucchiere?

Long bob ti giuro amore, un amore eterno

Caschetto medio t’appartengo, sembra voler dire Ambra con questa piccola modifica al suo long bob ormai iconico. È suo, perfetto per il suo viso, e ora con l’aggiunta della frangia a tendina che le incornicia lo sguardo, è ancora meglio.

Non solo si è inserita nel trend dell’anno con questo taglio, ma ha incoronato il long bob come la più forte tendenza del 2021. Leggermente scalato ma allo stesso tempo pieno e voluminoso, il caschetto riesce a esaltare tutti i punti di forza del suo viso e la frangetta è la ciliegina sulla torta della perfezione. Né troppo piena, né troppo sfilata, è la frangetta che tutte vorremmo, con quell’apertura che dona morbidezza ai lineamenti. Anche lo zigomo ringrazia!

Insomma, se cerchiamo ispirazione per rinnovare il look, non ci resta che affidarci alla nuova musa dello styling Ambra Angiolini.