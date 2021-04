Alessandra Amoroso, tra le cantanti italiane più amate, è finalmente tornata a deliziare la sua big family con nuova musica. Infatti, ha pubblicato proprio in questi giorni due nuovi brani: Piuma e Sorriso Grande.

La cantante, che ha presentato i suoi nuovi singoli in un evento in live streaming dedicato ai fan e ai lavoratori che l’hanno seguita in questi 12 anni di carriera, si è presentata con un nuovo taglio di capelli. Chi conosce Alessandra Amoroso da sempre sa che, negli anni, ha cambiato spesso hairlook. Dalla vittoria ad Amici, nel 2009, ad oggi, Sandrina, come la chiamano i suoi fan, ha sempre sfoggiato tagli principalmente corti.

Questa volta ha scelto un caschetto semplice con frangetta. Un taglio di capelli che sicuramente le dona molto e mette in risalto i suoi bellissimi lineamenti e i suoi occhi chiari.

Il caschetto con frangetta di Alessandra Amoroso sta bene a tutte!

Il caschetto corto scelto da Alessandra Amoroso e di super tendenza per il 2021. Inoltre, è un taglio di capelli che sta bene praticamente a tutte. In particolare, è adatto per chi vuole mettere in risalto gli zigomi e dare profondità allo sguardo.

Per quanto riguarda la frangia, invece, lo sappiamo bene: non è mai semplice da portare, soprattutto per chi ha i capelli mossi. Il caschetto però, come quello scelto da Alessandra Amoroso, si presta bene a diversi tipi di frangia, da quella più classica a quelle più lunghe o leggermente scalate. Inoltre, la frangia può essere portata con grande stile anche da chi ha il viso tondo. Infatti, può stare bene anche su questa tipologia di viso, se si opta per una frangetta leggera e scalata.

In particolare, Alessandra Amoroso ha deciso di optare per una frangetta cortissima, che mette sicuramente in risalto il suo volto e il taglio dei suoi occhi. Per quanto riguarda il colore, la cantante non ha mai osato troppo e continua a sfoggiare un bellissimo castano naturale molto caldo.