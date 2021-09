Dopo 25 anni di capelli lunghissimi e biondissimi Michelle Hunziker ci dà un taglio…e che taglio! Via la chioma fluente, ben sotto le spalle, a cui siamo abituate: anche lei si concede il bob, la grande tendenza di quest’anno. Per la precisione quello scelto dalla showgirl e conduttrice è un airy bob, un bob medio leggero e arioso, per l’appunto airy.

Per fortuna non ha abbandonato il biondo, il suo colore perfetto secondo i principi dell’armocromia. Estate con sottotono di pelle freddo: il biondo è decisamente il suo colore!

Forse non ne abbiamo parlato abbastanza (sigh!) ma quella della Hunziker è una vera e propria rivoluzione. Come ogni donna, cambiare acconciatura non è una cosa che si fa a cuor leggero, ma per lei ancor di più. Se il taglio lungo era una ribellione dopo un’infanzia vissuta con i capelli a spazzola – lei stessa ha ammesso che suo padre glieli tagliava regolarmente – con il bob di adesso si riappropria della sua anima sbarazzina.

Tanti styling per un solo taglio: il bob è versatile

Da quando ha tagliato i capelli Michelle Hunziker sembra aver riscoperto la frizzantezza che da sempre l’ha contraddistinta e si diverte a giocare con il nuovo taglio. A tutte le donne che hanno paura di cambiare acconciatura perché pensano che non si possano creare nuovi styling, la presentatrice risponde con una chioma sempre diversa.

Dallo spettinato windy, mosso e leggero come attraversato dalla brezza estiva, al geometrico “pettinato con il righello”, come scherza la Hunziker. Per un look elegante si può optare per una riga centrale dritta e lunghezza liscia, se invece si vuole essere più glamour perché non tirare indietro tutti i capelli, magari con effetto wet?

Non mancano nemmeno le acconciature, perché con il bob tutto è possibile! Prendente ispirazione dalle star, allora, e divertitevi allora a creare uno styling tutto vostro, originale e sbarazzino, che esprima tutto il vostro carattere.